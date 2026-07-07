  • Новость часаСуд в Ереване арестовал лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Царукяна
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Призрак коммунизма пришел на американские выборы
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду
    Песков объяснил причины начала СВО Россией
    МВД получило право утверждать перечни профессий для трудовых мигрантов
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    Трамп: Гренландией должны управлять Соединенные Штаты
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 19:36 • Новости дня

    Песков назвал домыслами разговоры о применении Россией тактического ядерного оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, достигла заметных результатов на поле боя, не прибегая к применению ядерного арсенала.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche отметил продвижение войск, передает ТАСС. Представитель Кремля категорически отверг предположения о неизбежности использования тактического ядерного арсенала. Он назвал подобные рассуждения в информационном пространстве обычными домыслами.

    «Мы вполне можем продолжать [военную] операцию и добиваться успешных для нас результатов без этого. И мы это делаем», – подчеркнул пресс-секретарь.

    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

    Комментарии (20)
    6 июля 2026, 21:07 • Новости дня
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории атакованного предприятия «Визар» в пригороде Киева хранились кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, заявил бывший украинский парламентарий Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

    Политик заявил, что «из-за мощной детонации после прилета практически уничтожены пять улиц, а население вынуждены эвакуировать», сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Мосийчук напомнил, что эти вооружения были переданы Британией и США в 2023 году для оснащения танков Challenger 2 и Abrams.

    Бывший депутат подверг жесткой критике украинское руководство за создание угрозы для мирных жителей. По его словам, размещение военных складов вблизи жилой застройки недопустимо, а ответственность за подобные действия должны нести конкретные должностные лица.

    Напомним, в городе Вишневое Киевской области началась эвакуация жителей из-за серии мощных взрывов.

    Вооруженные силы России ранее атаковали склады со снарядами с обедненным ураном в Киевской области.

    Комментарии (12)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    Киев признал удары по украинским АЗС «огромной проблемой»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, прокомментировал ситуацию с горючим, передает ТАСС.

    «Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах – это огромная проблема», – заявил он. При этом чиновник уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе.

    За последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов. Такую статистику ранее приводили местные издания со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

    Ситуацию также оценил бывший украинский премьер Николай Азаров. Политик подчеркнул, что в государстве уже начинается масштабный дефицит горючего, вина за который полностью лежит на Владимире Зеленском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России за двенадцать дней уничтожили 37 используемых украинской армией автозаправочных станций.

    Эксперты объясняют высокую эффективность атак применением новой модификации беспилотника «Герань».

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой заправки.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (12)
    7 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Российские удары оставили Черниговскую область без автозаправок
    Российские удары оставили Черниговскую область без автозаправок
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций, после ударов российских сил, сообщили в силовых структурах.

    В Черниговской области Украины фактически прекратили работу все автозаправочные станции после целенаправленных ударов российских сил, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили в силовых структурах.

    «В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций», – рассказали силовики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские беспилотники уничтожили три автозаправки ВСУ в Черниговской области.

    На трассе между Днепропетровском и Харьковом не осталось ни одной целой АЗС.

    Ранее украинская сторона лишилась заправочных станций сразу в пяти регионах страны.

    Видео ударов по ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (10)
    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (3)
    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (41)
    7 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС

    Экономист Лизан: После уничтожения украинских АЗС начнется охота на бензовозы

    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские атаки по АЗС стали серьезной проблемой для Украины, и офис Владимира Зеленского едва ли сможет ее решить. Тем более, что после уничтожения автозаправок ВС России наверняка начнут «охоту» на бензовозы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что за 12 дней российские военные поразили 37 объектов снабжения горюче-смазочными материалами.

    «Всего на Украине около 6 тыс. АЗС. В основном они представляют отделения крупных сетей», – отметил экономист Иван Лизан. В качестве примера он привел заправки Socar, которые принадлежат Азербайджанской национальной нефтяной компании. Собеседник также напомнил, что к началу СВО своя сеть была у Виктора Медведчука – ее позже национализировали.

    «При этом говорить о государственных станциях на Украине не приходится, поскольку прибыль даже с тех, которые перешли в собственность государства, получают приближенные к власти чиновники», – уточнил Лизан. По его словам, АЗС распределены неравномерно и привязаны к количеству потребителей и трафику автомобилей.

    «Таким образом, больше заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах, например, Киев – Одесса», – добавил эксперт, отметив, что ВС России наносят удары преимущественно по АЗС в прифронтовой зоне. «Среди целей – инфраструктура, расположенная в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях», – перечислил аналитик.

    Атаки по АЗС стали серьезной проблемой для украинской стороны, и власти едва ли смогут ее решить. Как напомнил Лизан, в идеале схема поставок нефтепродуктов выглядит следующим образом: энергоресурсы отправляются на НПЗ, затем на нефтебазы, откуда уходят на автозаправки. «На Украине рабочих заводов практически не осталось еще до начала СВО: Одесский, который принадлежал Лукойлу, закрыли, Херсонский – с середины нулевых превратился в нефтебазу, Лисичанский – был остановлен в начале 2010-х», – детализировал экономист.

    «Кременчугский НПЗ, вероятно, использовался как нефтехаб. По нему активно наносились удары», – добавил Лизан. Таким образом, продолжил спикер, в украинском случае фактически исключены два звена из обозначенной цепочки. «Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», – пояснил собеседник.

    Этим и объясняется логика нанесения ударов ВС РФ по АЗС. По прогнозам Лизана, после уничтожения украинских автозаправок начнется «охота» на бензовозы. «В ряде населенных пунктов топливо, начнут продавать просто с автоцистерн. Они могут «мигрировать» с улицы на улицу, но будет достаточно организовать десяток прилетов по ним, и у владельцев пропадет желание выезжать на маршруты, ведь такой транспорт совсем не дешевый», – рассуждает экономист.

    «Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию – допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, – топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 14:28 • Новости дня
    Лавров обвинил ООН в уходе от ответов по Буче

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Организации Объединенных Наций избегает предоставления конкретной информации относительно перечня погибших во время инцидента в Буче, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что представители всемирной организации уклоняются от предоставления списков жертв в украинском городе, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул отсутствие внятной реакции на официальные обращения Москвы.

    «Я задавал этот вопрос публично и лично генеральному секретарю ООН, он уходит в сторону, не отвечает на наш официальный запрос в управление верховного комиссара по правам человека ООН», – заявил министр по итогам переговоров с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.

    Эфиопия стала первой страной в рамках африканского турне российского министра. До этого Лавров посещал республику ровно четыре года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ Антониу Гутерреша по инсценировке в Буче.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об умышленном замалчивании этого дела международной организацией.

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров счел отказ предоставить списки погибших явкой с повинной.

    Комментарии (3)
    7 июля 2026, 08:22 • Новости дня
    Российские авиабомбы уничтожили крупную группу украинских операторов дронов

    В Запорожской области уничтожено подразделение беспилотников ВСУ «Ахилес»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупная группа отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ахилес» уничтожена в районе населенного пункта Красный колодец в районе Орехова в Запорожской области, рассказали в российских силовых структурах.

    Массированная атака произошла около населенного пункта Красный колодец, передает ТАСС. Главной целью стали оборудованные позиции украинской армии.

    «В районе Красного колодца в Запорожской области несколькими ударами ФАБ уничтожили крупную группу военнослужащих 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахилес». Речь идет о большом количестве расчетов БПЛА», – сообщили в силовых структурах.

    Представители ведомства добавили, что взрывы нанесли серьезный урон материальной базе боевиков. Вместе с военными было полностью уничтожено специализированное оборудование, в том числе электронные ретрансляторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские военные ликвидировали расчеты элитного украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны» в Запорожской области.

    В мае удары фугасных авиабомб поразили крупную группировку операторов беспилотников 210-го отдельного штурмового полка ВСУ у населенного пункта Долинка.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Петро-Ивановку
    Российские войска освободили харьковскую Петро-Ивановку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великих Проходов, Избицкого и Захаровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вольной Слободой, Хотенью и Мирлогами.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и бронемашину «Казак».

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Щурово, Рубцов Донецкой народной республики (ДНР), Ольговки и Подлимана Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 210 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Николаевки, Першомарьевки и Ореховатки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Анновки, Светлого и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся  поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Ивановки, Маломихайловки, Гавриловки, Великомихайловки Днепропетровской области и Даниловки Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 475 военнослужащих и шесть бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на прошлой неделе ВС России полностью освободили Константиновку.

    А за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области

    В Сумской области при боевом слаживании у ВСУ растут небоевые потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области, в ходе которых множатся небоевые потери противника.

    «На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше десяти  смертей мобилизованных украинцев, которые не выдержали физические нагрузки», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что командование 115 обр ТерО на своих ресурсах признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счет вынужденных переселенцев.

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в районе Уланово. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 метров. Постоянные стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    Как сообщили российские бойцы, в Черниговской области местные власти проводят информкампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине инициативу считают необходимой не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации.

    «Также в Черниговской области местные власти признали эффективность ударов Российских войск по АЗС региона, где на севере области не осталось работающих автозаправочных станций», – поделились «Северяне».

    На Харьковском направлении в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах «Северяне» продвинулись до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. При этом стрелковые бои идут в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На подступах к Захаровке бойцы «Севера» уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, в лесных массивах около сёл Шевякова, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили три заправки украинской армии в Черниговской области. ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке, за которую ВС России ведут бои.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделения ВС России продвинулись на северо-запад и приступили к боям за два новых населенных пункта, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря про Константиновку, можно уже поставить точку в обсуждении, освобожден данный населенный пункт или нет, поскольку наши военнослужащие продвинулись в северо-западном направлении. Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что деятельность российских войск  говорит о том, что они не остановились на достигнутом и начинают продвигаться дальше

    По его словам, российские подразделения активно расширяют зону контроля к северо-востоку от освобожденной Константиновки.

    Он отметил, что ВСУ не хватает сил для укрепления второй и третьей линии обороны под Константиновкой в ДНР.

    «Если мы говорим, пытается ли противник контратаковать у Константиновки, то на данный момент они сосредоточены сбором своих разрозненных отрядов, которые бежали из города. Это происходит в районе Алексеево-Дружковки. Вот там они пытаются выстроить эшелонированную линию обороны», – сообщил эксперт.

    Однако, ввиду острой нехватки личного состава украинскому командованию удалось только выстроить более-менее передовые порядки. Вторая же и третья линии обороны практически пустуют, подытожил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 30 июня начали штурм Осыково на константиновском направлении. Российские саперы начали разминирование освобожденной Константиновки. Иностранные наемники сбежали из Алексеево-Дружковки после ракетного удара.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 23:15 • Новости дня
    Суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение под Курском

    Суд вынес приговор боевикам ВСУ за вторжение под Курском

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский военный суд признал виновными в терроризме четырех служащих вооруженных сил Украины, назначив каждому длительный срок лишения свободы, сообщил Следственный комитет России.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам заключения четырех украинских военнослужащих, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Следственный комитет.

    Осужденные Юрий Продан, Олег Дачевский, Сергей Пономаренко и Николай Труфанов признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.

    «Доказательства <...> признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговоров военнослужащим вооруженных формирований Украины <...> Они признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий», – заявили в ведомстве.

    Следствие установило, что боевики пересекли границу России и оборудовали огневые позиции. Совместно с другими участниками формирований они удерживали под контролем Суджанский и Глушковский районы Курской области, оказывая сопротивление российским войскам и запугивая мирное население.

    Согласно решению суда, Продан, Дачевский и Пономаренко проведут первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Труфанову предстоит отбыть в тюрьме первые три года, после чего он также будет переведен в исправительную колонию строгого режима для отбывания оставшейся части наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в маеза вторжение в Курскую область еще четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы. В марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область. Летом 2025 года длительные тюремные сроки получили четверо причастных к блокированию курских сел украинских военнослужащих.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Удары беспилотников обесточили десятки районов Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабные отключения электроэнергии произошли на Крымском полуострове в результате аварий, спровоцированных атаками украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Двадцать городов и районов Крыма остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, передает РИА «Новости».

    В энергоснабжающей организации республики ГУП «Крымэнерго» подтвердили факт масштабных отключений.

    «В настоящее время из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, остаются без электроснабжения ряд населенных пунктов», – заявили в пресс-службе компании. На севере полуострова света нет в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и прилегающих районах. В центральной части обесточены Симферополь, а также Красногвардейский и Белогорский районы.

    На западе Крыма без электричества остались Саки, Евпатория, Черноморский, Раздольненский и Первомайский районы. В восточной части полуострова энергоснабжение отсутствует в Керчи, частично в Феодосии, Советском, Нижнегорском, Кировском и Ленинском районах. Аварийно-восстановительные бригады «Крымэнерго» и «Россетей» ведут работы в круглосуточном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

    Глава правительства республики Юрий Гоцанюк объявил о восстановительных работах в четырнадцати пострадавших районах.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник указал на целенаправленные удары ВСУ по узловым распределительным подстанциям.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров обвинил ООН в уходе от ответов по Буче
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    МИД РФ заявил о попытках представить нацистских пособников как героев в Молдавии
    Инициативная группа поддержала выдвижение Камболова на пост президента Южной Осетии
    Певица Монеточка заочно получила год колонии
    Цзю подал в суд на владельца детского центра из-за долга
    Заслуженный учитель: Дозированные домашние задания необходимы для первоклассников

    Три задачи России для конкуренции с американским СПГ

    Россия намерена создать полностью отечественный танкер для перевозки СПГ. Речь идет об уникальном газовозе самого высокого ледового класса Arc7. Это дефицитные суда, потому что они никому больше не нужны, кроме России. Только у нашей страны СПГ-заводы находятся в Арктике и сковываются толстым льдом по девять месяцев в году. Какие высочайшие технологические компетенции необходимо освоить? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами

    Россия нанесла массированный удар по Киеву – многие наблюдатели уже называют его самым масштабным за весь период СВО. В результате поражены военные заводы, склады ГСМ и аэродромы, а также сборочные производства БПЛА и ракет. Эксперты отмечают: Киев все чаще прикрывает военные объекты гражданской инфраструктурой, но это не спасает их от ударов. К каким последствиям для ВСУ приведет потеря ключевых мощностей ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы

    Украина за последние 12 дней лишилась минимум 37 автозаправочных станций, сообщило Минобороны. В Киеве уже признали удары по АЗС «огромной проблемой». Эксперты поясняют: системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ. Как устроена топливная инфраструктура на Украине и что предпримет противник? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    • Бесплатное питание в школе в 2026 году: кому положено и как оформить

      Государство обеспечивает часть школьников бесплатным горячим питанием. Какие именно дети имеют право воспользоваться данной льготой, как зависит размер этой поддержки от класса, в котором учится школьник, статуса семьи и норм, действующих в конкретном регионе?

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации