Песков заявил о вынужденном создании буферной зоны на границе

Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС

Экономист Лизан: После уничтожения украинских АЗС начнется охота на бензовозы

Tекст: Олег Исайченко

«Всего на Украине около 6 тыс. АЗС. В основном они представляют отделения крупных сетей», – отметил экономист Иван Лизан. В качестве примера он привел заправки Socar, которые принадлежат Азербайджанской национальной нефтяной компании. Собеседник также напомнил, что к началу СВО своя сеть была у Виктора Медведчука – ее позже национализировали.

«При этом говорить о государственных станциях на Украине не приходится, поскольку прибыль даже с тех, которые перешли в собственность государства, получают приближенные к власти чиновники», – уточнил Лизан. По его словам, АЗС распределены неравномерно и привязаны к количеству потребителей и трафику автомобилей.

«Таким образом, больше заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах, например, Киев – Одесса», – добавил эксперт, отметив, что ВС России наносят удары преимущественно по АЗС в прифронтовой зоне. «Среди целей – инфраструктура, расположенная в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях», – перечислил аналитик.

Атаки по АЗС стали серьезной проблемой для украинской стороны, и власти едва ли смогут ее решить. Как напомнил Лизан, в идеале схема поставок нефтепродуктов выглядит следующим образом: энергоресурсы отправляются на НПЗ, затем на нефтебазы, откуда уходят на автозаправки. «На Украине рабочих заводов практически не осталось еще до начала СВО: Одесский, который принадлежал Лукойлу, закрыли, Херсонский – с середины нулевых превратился в нефтебазу, Лисичанский – был остановлен в начале 2010-х», – детализировал экономист.

«Кременчугский НПЗ, вероятно, использовался как нефтехаб. По нему активно наносились удары», – добавил Лизан. Таким образом, продолжил спикер, в украинском случае фактически исключены два звена из обозначенной цепочки. «Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», – пояснил собеседник.

Этим и объясняется логика нанесения ударов ВС РФ по АЗС. По прогнозам Лизана, после уничтожения украинских автозаправок начнется «охота» на бензовозы. «В ряде населенных пунктов топливо, начнут продавать просто с автоцистерн. Они могут «мигрировать» с улицы на улицу, но будет достаточно организовать десяток прилетов по ним, и у владельцев пропадет желание выезжать на маршруты, ведь такой транспорт совсем не дешевый», – рассуждает экономист.

«Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию – допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, – топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», – заключил Лизан.

Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».