Лантратова сообщила об установлении судеб пропавших без вести бойцов

Лантратова: Установлена судьба 91 пропавшего без вести участника спецоперации

Tекст: Денис Тельманов

Аппарат уполномоченного по правам человека совместно с Минобороны России подвел итоги работы за июнь по розыску пропавших военнослужащих. За месяц была установлена судьба 91 участника специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Кроме того, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от государственных органов по вопросам медицины, социальных выплат и оформления документов.

«Наш аппарат принял более 9,5 тыс. обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов», – написала Яна Лантратова в своем канале на платформе Мах.

Омбудсмен добавила, что при участии Минобороны, спецслужб и ФСИН было организовано три успешных обмена. На Родину вернулись 550 российских военнослужащих.

Гуманитарная акция по возвращению мирных жителей позволила воссоединить три семьи, а в Курскую область вернулись все ее жители. В настоящее время аппарат уполномоченного сопровождает 34 тыс. семей участников спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аппарат уполномоченного по правам человека совместно с Международным комитетом Красного Креста установил местонахождение свыше 1,7 тыс. пленных россиян.

В конце июня Яна Лантратова анонсировала продолжение поисков 300 пропавших без вести жителей Курской области. На встрече с президентом Владимиром Путиным омбудсмен назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы.