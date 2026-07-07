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Ученые ИКИ зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности
Вечером во вторник специалисты Института космических исследований (ИКИ) зарегистрировали мощный выброс энергии на Солнце, который может спровоцировать магнитные бури на Земле.
Во вторник на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, передает ТАСС. По данным Института прикладной геофизики, явление относится к классу М.
«7 июля в 17:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4482 (S11E23) зарегистрирована вспышка M4.0 продолжительностью 13 минут», – сообщили в учреждении.
Ранее ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики отмечали завершение одного из самых мощных всплесков активности в 2026 году. Он наблюдался с конца июня и закончился после ухода двух крупных активных областей на обратную сторону звезды.
Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый последующий уровень означает десятикратное увеличение мощности. Подобные явления часто сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении нашей планеты вызывают магнитные бури.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о завершении мощного двухнедельного всплеска солнечной активности.
Накануне астрономы зафиксировали рекордные за два года 26 вспышек за одни сутки.
В ночь на 1 июля на звезде произошел взрыв высшего балла X.