Ученые ИКИ зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во вторник на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, передает ТАСС. По данным Института прикладной геофизики, явление относится к классу М.

«7 июля в 17:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4482 (S11E23) зарегистрирована вспышка M4.0 продолжительностью 13 минут», – сообщили в учреждении.

Ранее ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики отмечали завершение одного из самых мощных всплесков активности в 2026 году. Он наблюдался с конца июня и закончился после ухода двух крупных активных областей на обратную сторону звезды.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый последующий уровень означает десятикратное увеличение мощности. Подобные явления часто сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении нашей планеты вызывают магнитные бури.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о завершении мощного двухнедельного всплеска солнечной активности.

Накануне астрономы зафиксировали рекордные за два года 26 вспышек за одни сутки.

В ночь на 1 июля на звезде произошел взрыв высшего балла X.