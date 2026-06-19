Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Пленный боец ВСУ захотел перевезти семью в Россию
Сдавшийся солдат вооруженных сил Украины Василий Корж призвал сослуживцев сложить оружие и заявил о намерении переехать на российскую территорию вместе с родными.
Бывший военнослужащий 104-й бригады территориальной обороны Корж захотел получить гражданство и остаться жить в России, передает ТАСС.
Мужчина надеется перевезти близких и окончательно обустроиться на новом месте.
«Я желаю вернуться к мирной жизни. По возможности, я хотел бы переехать в Россию с семьей и начать новую жизнь. Я призываю военнослужащих Украины сдаваться в плен военнослужащим Российской Федерации, где они гарантируют жизнь и хорошее отношение», – заявил пленный.
Корж подчеркнул, что за время службы в рядах украинской армии он не совершал убийств. Пленный также высоко оценил условия содержания, отметив удовлетворительное физическое и моральное состояние, а также отсутствие необходимости во врачебной помощи.
До этого попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области.