Заслуженный учитель: Дозированные домашние задания необходимы для первоклассников

Пратусевич: Домашние задания у первоклассников должны развивать самостоятельность

Tекст: Татьяна Косолапова

В Министерстве просвещения сообщили, что с нового учебного года в первых классах обучение будет проводиться без домашних заданий. Данная норма закреплена соответствующим приказом ведомства.



«В упомянутом приказе ссылок на домашние задания и их продолжительность не нашел. Когда-то норма об отсутствии домашних заданий в первом классе уже была зафиксирована в санитарных правилах. В гигиенических требованиях, принятых в 2021 году и действующих сейчас, определено, что в первом классе на домашние задания может тратиться не более одного часа в день», – замечает Пратусевич.

По его мнению, дозированные домашние задания необходимы для первоклассников. Он замечает, что странно тратить время урока на отработку написания крючочков и соединений. Но, конечно, задания должны быть посильными и преследовать прежде всего приобретение навыка самостоятельной работы и планирования времени.

«Думаю, что на деле какие-то домашние задания останутся. Благо в первом классе действует безотметочная система, а взаимоотношения учителя и ученика не такие строгие и формальные, как в более старших классах», – заключил Пратусевич.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал отмену домашних заданий трагической ошибкой, подчеркнув, что ребенок уже в первом классе должен ощутить ответственность за свою работу и за свою жизнь. По словам депутата, привычка отвечать за собственный труд формируется в самом начале школьного пути, а родительская помощь имеет естественные пределы и не может полностью подменять работу самого ученика. Более того, требовать изучения всей программы только в классе можно лишь ценой падения качества обучения.