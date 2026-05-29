Украинские дроны атаковали промышленные топливные объекты в Ярославской области
Беспилотники ВСУ провели атаку на промышленные объекты в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев.
«Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», – написал Евраев в Max.
Он добавил, что в Ярославле отменили перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили.
Ранее это движение перекрывали для обеспечения безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные отразили массовую атаку беспилотников на подлете к Ярославлю.