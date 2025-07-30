Умер вокалист первого состава группы Iron Maiden Пол Дэй

Власти Румынии прокомментировали сообщения об отправке войск на Украину

Власти Румынии назвали фейком видео об отправке войск на Украину

Tекст: Евгения Караваева

Министерство внутренних дел Румынии распространило заявление о появлении в социальных сетях фейкового видеоролика, в котором премьер-министр Илие Боложан якобы объявляет о вступлении страны в войну на Украине в сентябре, передает ТАСС.

Ведомство подчеркнуло, что этот ролик создан с помощью искусственного интеллекта и является частью преднамеренной кампании по манипуляции общественным мнением.

МВД заявило: «Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну».

Граждан призвали не доверять подобным сообщениям и проверять информацию перед ее распространением. В министерстве отметили, что тревожные настроения среди населения усилились из-за близости боевых действий к северной границе страны и сообщений о плановых сборах резервистов.

Также в МВД напомнили, что Румыния закупает современное вооружение и обсуждает увеличение численности вооруженных сил, а также оказывает военную помощь Украине, не раскрывая деталей. Несмотря на неоднократные заверения, что страна не направит войска на Украину, часть общества воспринимает их с недоверием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сенатор США распространил фейк об отставке главы ФРС Пауэлла. Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС. Памфилова призвала ввести законы по искусственному интеллекту перед осенними выборами.