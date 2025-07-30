На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Умер вокалист первого состава группы Iron Maiden Пол Дэй
Пол Марио Дэй, первый вокалист легендарной британской группы Iron Maiden, скончался на 70-м году жизни.
Вокалист первого состава Iron Maiden Пол Дэй скончался на 70-м году жизни, передает Billboard. Музыканту было 69 лет.
Дэй стал участником культовой британской хэви-метал-группы в конце 1975 года, когда его пригласил басист Стив Харрис.
Первый состав Iron Maiden с Дэем продержался всего десять месяцев. Основной причиной его ухода стали обвинения в недостатке энергии и харизмы на сцене. Позже артист продолжил музыкальную карьеру, выступая в таких коллективах, как More, Wildfire и Compilation.
Напомним, в прошлом году бывший фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно скончался в возрасте 66 лет.