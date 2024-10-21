Умер экс-фронтмен Iron Maiden Пол Ди'Анно

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы глубоко опечалены новостью о том, что сегодня Пол Ди'Анно ушел из жизни. Вклад Пола в Iron Maiden был огромным и помог определить путь, по которому мы идем как группа уже почти 50 лет», – сообщила группа в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Коллектив выразил соболезнования семье и близким Ди'Анно и подчеркнул, что бывший участник группы занимался музыкой вплоть до последних дней своей жизни. Пол Ди'Анно был вокалистом группы с 1978 по 1981 год, и во время его участия были записаны многие ранние хиты Iron Maiden.

После ухода из Iron Maiden в 1981 году Пол Ди'Анно продолжил музыкальную карьеру, выступая с несколькими британскими группами, среди которых Killers и Praying Mantis.

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