Экс-солист One Direction погиб в Буэнос-Айресе

Лиам Пайн из One Direction разбился, упав с третьего этажа отеля в Аргентине

Tекст: Денис Тельманов

Экс-солист британской группы One Direction Лиам Пайн погиб в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС. Пайн разбился, упав с третьего этажа отеля в столице Аргентины.

Глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти заявил, что в 17:04 по местному времени поступил звонок о человеке, лежащем во внутреннем дворике отеля. Спустя семь минут прибыла скорая помощь и подтвердила смерть музыканта.



По данным местного телеканала, перед инцидентом отель сообщил в полицию о человеке, который вел себя агрессивно. Детали произошедшего выясняются, но факт трагической гибели Лиама Пайна вызвал глубокую скорбь среди его поклонников и коллег.

Группа One Direction, основанная в 2010 году, приобрела всемирную известность с дебютным альбомом Up All Night, который возглавил мировые чарты. В 2016 году коллектив приостановил свою деятельность, и его участники занялись сольными проектами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения машины с поездом в городе Плоешти погиб румынский музыкант Тави Пустиу, который вел прямой эфир для своих подписчиков.