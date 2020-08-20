Румынский певец показал свою гибель в прямом эфире

Исполнитель из Румынии Тави Пустиу трагически погиб в аварии в городе Плоешти, сообщили СМИ.

Музыкант ехал на машине вместе со своей женой и вел прямой эфир для подписчиков в Instagram. В какой-то момент 29-летний певец осознал, что на их автомобиль несется поезд, однако столкновения избежать не удалось, пишет портал Daily Star. В результате Тави Пустиу погиб на месте, а его 24-летнюю супругу госпитализировали, состояние женщины оценивается как тяжелое. Спасателям с трудом удалось вытащить пару из-под обломков.

Подчеркивается, что примерно за месяц до трагедии артист опубликовал на своей странице в соцсети «пророческий пост».

«Однажды неправильный поезд доставит тебя в нужное место», – написал Тави Пустиу.

Местная полиция назвала причиной аварии несоблюдение правил движения на железнодорожном переезде.