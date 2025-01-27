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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    19 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    27 января 2025, 01:08 • Новости дня

    В ХАМАС назвали идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой

    Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа переместить 1,5 млн жителей Газы в арабские страны этнической чисткой

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой, отметив, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.

    Президент США Дональд Трамп предложил расселить жителей сектора Газа в арабских странах, о чем он заявил 25 января в беседе с журналистами. По его словам, из-за военных действий Израиля 1,5 млн палестинцев потеряли жилье, и для них необходимо найти новое место жительства за пределами Газы. Трамп уже обсудил эту идею с королем Иордании Абдаллой II и намерен обсудить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Как передает ТАСС, заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что предложение Трампа является актом этнической чистки и не будет принято ни палестинцами, ни арабами. «Идея президента США о перемещении [жителей Газы] означает этническую чистку населения сектора,» – подчеркнул он. «Ни один палестинец или араб не примет идею Трампа о перемещении. Она не увенчается успехом,» – добавил Абу Марзук.

    Предложение Трампа вызывает опасения, что оно может привести к дальнейшему напряжению в регионе, уже подверженному длительному конфликту. При этом международное сообщество пока не дало официальной реакции на инициативу американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для расселения беженцев из сектора Газа, предложив строить для них жилье за пределами региона. Также Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, обсуждая вопросы регионального мира и стабильности. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, который был введен при Байдене.

    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    24 января 2025, 02:54 • Новости дня
    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate

    Трамп и его окружение возмутились критикой Маска в адрес проекта StarGate стоимостью 500 млрд долларов

    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate
    @ Chip Somodevilla/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск раскритиковал проект Stargate, вызвав возмущение среди окружения президента США Дональда Трампа, который анонсировал инвестиции в размере 500 млрд долларов в развитие ИИ, сообщает Politico.

    Окружение президента США Дональда Трампа оказалось разочаровано критикой предпринимателя Илона Маска в адрес проекта StarGate, передает ТАСС. Маск усомнился в финансовых возможностях компании, которая, по заявлению Трампа, должна инвестировать 500 млрд долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

    «На самом деле у них нет денег», – написал Маск в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Один из чиновников из Белого дома заявил, что Маск поторопился с критикой. Другой республиканец, близкий к Белому дому, отметил, что команда Трампа «в ярости» из-за того, что Маск использовал свою соцсеть X для обнародования критики, отмечается в материале.

    Как отметил неназванный сторонник Трампа в разговоре с изданием, Маск злоупотребляет своей близостью к президенту. Он добавил: «Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану».

    Напомним, накануне Трамп анонсировал создание компании StarGate во время выступления с руководителями Oracle, SoftBank и OpenAI.  По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест и станет стимулом для технологического развития США.


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    24 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Мединский призвал не критиковать Трампа за слова о роли СССР в победе над фашизмом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление 47-го президента США Дональда Трампа о вкладе СССР в победу над фашизмом идет вразрез с западным мнением, но является «здравой позицией», заявил глава Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский на форуме «Знание. Государство».

    «Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал», – цитирует Мединского ТАСС.

    Он отметил, что на Западе превалирует дискурс о том, что Россия якобы мешала США победить Гитлера.

    «Здесь он занимает здравую позицию», – сказал он.

    Также Мединский не стал критиковать Трампа за заявление о 60 млн погибших в Великую Отечественную войну жителях СССР.

    «Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», – добавил Мединский.

    Он указал, что в одной из публикаций Трамп говорил о потерях СССР во время Великой Отечественной в 30 млн человек.

    Трамп ранее заявил, что Россия помогла США победить нацистскую Германию, и отметил, что СССР за время Второй мировой якобы потеряла порядка 60 млн человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Соединенные Штаты разделят радость празднования 80-летия Победы в российской столице.

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    25 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту

    Tекст: Максим Попов

    Власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, который перевозил нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США, сообщил телеканал CNN.

    По невыясненным причинам Мексика отказала в посадке американскому военному самолёту C-17, на борту которого находились мигранты. Это, по крайней мере на некоторое время, нарушило планы президента Трампа по депортации нелегалов из США, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что американская администрация отправила два рейса C-17 с 160 мигрантами из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, используя военно-транспортные самолеты для их перевозки. Вместе с ними должен был вылететь самолет в Мексику, однако он так и не поднялся в воздух.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, депортация нелегальных мигрантов из США проходит успешно и в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

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    24 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине

    Conversation: Трамп сменил подход к урегулированию конфликта на Украине

    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп изменил свою тактику в отношении конфликта на Украине, выразив готовность занять более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Джо Байден, пишет Conversation.

    Как сообщает РИА «Новости», Трамп, несмотря на недавнее вступление в должность, уже пересмотрел свою тактику в отношении конфликта на Украине.

    «Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», – говорится в материале.

    Обозреватели сообщают, что его новая риторика схожа с подходом бывшего президента Джо Байдена. В частности, угрозы в адрес России принимают более жесткую форму. Это может указывать на готовность Трампа зайти дальше в своих действиях, чем его предшественник.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине и пригрозил новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в противном случае.

    Новая команда президента США решила не участвовать на государственном уровне в восстановлении Украины, предложив эту задачу частному сектору.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, но Кремль пока ждет сигнала от США для начала диалога.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    24 января 2025, 10:07 • Новости дня
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает развивать свои успехи на Украине, продвигаясь к логистическим центрам ВСУ, что делает угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции пустыми, сообщили обозреватели The Wall Street Journal.

    Обозреватели издания пишут, что предупреждения Трампа не заставят Россию отойти от своих основных требований. Российские войска продолжают одерживать верх над украинскими военными и продвигаются все ближе к логистическим центрам Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, у России достаточно ресурсов, чтобы развивать успехи на поле боя, что делает санкции несостоятельными.

    Ранее президент США выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в любое время.

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России.

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    26 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном увеличении территории США

    Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем

    Трамп заявил о возможном увеличении территории США
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.

    Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.

    Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


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    25 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в команде Трампа из-за пошлин

    Politico сообщила о разногласиях в команде Трампа по пошлинам на импортные товары

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность с пошлинами на иностранную продукцию вызвала разногласия среди советников президента США ДональдаТрампа, сообщила газета Politico.

    Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Это стало первым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. После вступления в должность Трамп еще не занялся вопросом пошлин, что, по словам трех неназванных источников, свидетельствует о нерешительности в выборе путей и сроков их введения.

    Politico отмечает, что неясность в вопросе пошлин связана с обсуждениями, которые ведутся в двух лагерях. В первый лагерь входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Кевин Хассетт и Скотт Бессент, которые выступают за точечное введение ограничений, чтобы избежать инфляции. Второй лагерь, состоящий из кандидата на должность торгового представителя США Джеймисона Грира, директора Национального торгового совета Питера Наварро и заместителя главы аппарата по политическим вопросам Стивена Миллера, поддерживает протекционистский подход с широкомасштабными пошлинами.

    Один неназванный республиканец, общающийся с администрацией, отметил, что экономические чиновники Трампа уже начинают взаимодействие с потенциально затронутыми отраслями. Это необходимо, чтобы оценить влияние новых пошлин и разработать стратегии справления с возможными последствиями.

    Ранее Трамп обещал ввести тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики в ответ на проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика. Он также анонсировал десять процентов дополнительных экспортных пошлин на китайские товары, что, по мнению Wall Street Journal, может угрожать глобальной торговой системе и нанести ущерб американской автомобильной промышленности.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Трамп также спровоцировал в Америке спор о справедливом территориальном устройстве страны, предусматривающем либо присоединение Канады, либо возврат земель Мексике.

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    24 января 2025, 14:50 • Новости дня
    Дерипаска оценил обращение Трампа к ОПЕК по ценам на нефть

    Дерипаска назвал обращение Трампа к ОПЕК за снижением цен предсказуемым

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнесмен Олег Дерипаска выразил сомнение в эффективности обращения президента США Дональда Трампа к ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть, назвав его предсказуемым событием.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Трампа, который призвал ОПЕК снизить цены на нефть.

    Дерипаска отметил, что данное обращение было ожидаемым, и выразил скептицизм в отношении его эффективности.

    «Просто как-то не очень верится, что слова и санкции кого-то убедят в этом. Особенно когда США рассчитывают получить 1 000 000 000 000 долларов инвестиций из Саудовской Аравии», – заявил Дерипаска, подчеркнув, что недоверие к словам Трампа связано с планами США привлечь значительные инвестиции из Саудовской Аравии.

    Предприниматель также указал на сомнения в том, что санкции могут повлиять на политику ОПЕК в отношении цен на нефть, добавив, что вряд ли такие меры окажут существенное давление на организацию.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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