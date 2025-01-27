Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
В ХАМАС назвали идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой
Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа переместить 1,5 млн жителей Газы в арабские страны этнической чисткой
Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой, отметив, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.
Президент США Дональд Трамп предложил расселить жителей сектора Газа в арабских странах, о чем он заявил 25 января в беседе с журналистами. По его словам, из-за военных действий Израиля 1,5 млн палестинцев потеряли жилье, и для них необходимо найти новое место жительства за пределами Газы. Трамп уже обсудил эту идею с королем Иордании Абдаллой II и намерен обсудить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Как передает ТАСС, заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что предложение Трампа является актом этнической чистки и не будет принято ни палестинцами, ни арабами. «Идея президента США о перемещении [жителей Газы] означает этническую чистку населения сектора,» – подчеркнул он. «Ни один палестинец или араб не примет идею Трампа о перемещении. Она не увенчается успехом,» – добавил Абу Марзук.
Предложение Трампа вызывает опасения, что оно может привести к дальнейшему напряжению в регионе, уже подверженному длительному конфликту. При этом международное сообщество пока не дало официальной реакции на инициативу американского президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для расселения беженцев из сектора Газа, предложив строить для них жилье за пределами региона. Также Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, обсуждая вопросы регионального мира и стабильности. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, который был введен при Байдене.