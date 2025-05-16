WP: Политика Трампа на Ближнем Востоке ведет к «маргинализации» Израиля

WP: Трамп перестал быть полноценным союзником Израиля

Tекст: Вера Басилая

По мнению международного обозревателя The Washington Post (WP) Ишана Тарура, последние действия Трампа в ходе поездки на Ближний Восток стали чредой позитивных сигналов о готовности США к мирному урегулированию противоречий вокруг иранской ядерной программы, возобновлению диалога с Сирией и несиловому решению проблемы йеменских хуситов, передает ТАСС.

Все соответствующие высказывания и действия президента США, включая снятие санкций с Сирии, вызвали смятение в израильском руководстве.

Как считает Тарур, нынешнее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху настроено непримиримо как в отношении Ирана, так и в отношении новых сирийских властей. Решительность израильского руководства относительно силового уничтожения ХАМАС в секторе Газа и неготовность к компромиссам подрывает усилия арабских государств-посредников.

«Для Трампа еврейское государство не стратегический партнер, а скорее «премиальный клиент» или даже «недвижимый актив» на Ближнем Востоке», – отметил бывший высокопоставленный офицер израильской разведки Одед Айлам.

Ишан Тарур отмечает, что Дональд Трамп продолжит руководствоваться стремлением к скорейшему завершению конфликтов на Ближнем Востоке.

Ранее газета Financial Times также отмечала, что Биньямин Нетаньяху во время поездки Трампа по странам Персидского залива был «понижен до роли наблюдателя».

Президент США Дональд Трамп призвал власти Сирии заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ (запрещенная в России организация).

Financial Times писала, что Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.