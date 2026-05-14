  • Новость часаПодполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    Почему Россия не наращивает добычу нефти
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Посчитана доля называющих себя православными россиян
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    14 мая 2026, 10:30 • Новости дня

    Сбежавшего в США экс-главу РЭО Буцаева обвинили в мошенничестве

    «Ведомости»: Сбежавшего в США экс-главу РЭО Буцаева обвинили в мошенничестве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственные органы завели дело о крупном хищении средств против покинувшего страну бывшего руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева, сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

    Правоохранители заочно предъявили Буцаеву обвинение в особо крупном мошенничестве Денису, рассказали собеседники «Ведомостей».

    Экс-чиновник объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его заочном аресте.

    Уголовное преследование связано с масштабными хищениями средств Российского экологического оператора. Эта структура курировала проведение мусорной реформы в стране с 2019 года. Ранее дела о мошенничестве возбудили против трех высокопоставленных менеджеров профильной госкомпании.

    В пресс-службе оператора подтвердили факт проведения следственных действий в отношении сотрудников. Сама организация продолжает работу в штатном режиме. В случае задержания и экстрадиции на родину главному фигуранту расследования грозит до десяти лет лишения свободы.

    Буцаев долгие годы занимал высокие посты в государственных структурах. Он возглавлял правительство Московской области, исполнял обязанности губернатора Белгородской области и дважды руководил экологическим оператором. Пост заместителя главы Минприроды чиновник занимал с марта прошлого года вплоть до своей отставки 22 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель министра природных ресурсов Буцаев сразу после отставки уехал из России через Минск. В среду правоохранительные органы объявили экс-чиновника в розыск.

    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    13 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    Tекст: Денис Тельманов

    Братислава планирует существенно расширить объемы продаваемого украинской армии вооружения.

    Словацкая Республика осуществляет масштабные поставки боеприпасов для нужд ВСУ и планирует увеличить их объемы, передает РИА «Новости». Президент страны Петер Пеллегрини уточнил, что передача снарядов осуществляется исключительно на коммерческой основе. В перспективе эти показатели будут только возрастать.

    «Благодаря серьезным финансовым вливаниям в оборонно-промышленный сектор Словакия сумела выйти на позиции одного из ведущих производителей артиллерийских снарядов среди государств Североатлантического альянса», – подчеркнул глава государства.

    Кроме того, министр обороны Бельгии Тео Франкен анонсировал передачу на Украину 53 истребителей F-16, находящихся в резерве. Глава бельгийского оборонного ведомства предупредил, что процесс отправки боевой авиации может продлиться до 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкие частные оборонные компании нарастили поставки вооружений на Украину.

    Глава Минобороны республики Роберт Калиняк заявил об увеличении производства боеприпасов в стране.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини анонсировал поддержку чешской инициативы по обеспечению Киева снарядами.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    СМИ раскрыли причину пощечины Макрону от супруги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Скандальный инцидент у трапа самолета во Вьетнаме произошел на фоне ревности первой леди Франции к отношениям главы государства со звездой кино, пишут западные СМИ.

    Инцидент с пощечиной у трапа самолета во время визита президента Франции Эммануэля Макроном и его супруги Брижит во Вьетнам произошел из-за его отношений с франко-иранской актрисой, сообщает радиостанция RTL. Журналист Флориан Тардиф раскрыл подробности конфликта. «Произошло то, что она увидела сообщение от известной личности. Иранская актриса», – заявил репортер в эфире.

    Выяснилось, что политик несколько месяцев поддерживал связь с артисткой, обмениваясь с ней личными сообщениями. Возникшая напряженность привела к публичному скандалу во время официального визита во Вьетнам.

    Окружение супруги президента в беседе с изданием Le Parisien категорически опровергло эти слухи. Представители первой леди заверили, что она никогда не проверяет телефон мужа.

    Видеозапись инцидента появилась в сети в мае прошлого года. На кадрах видно, как глава государства получает удар по лицу у открытой двери самолета, после чего в растерянности замирает.

    Елисейский дворец изначально пытался назвать ролик подделкой, однако позже признал его подлинность. Сам французский лидер попытался свести ситуацию к шутке, объяснив произошедшее обычной дурашливостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент с пощечиной в мае прошлого года вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В окружении французского лидера видео с ударом от Брижит Макрон объяснили обычной семейной шалостью.

    Позже президент США Дональд Трамп в беседе о США и НАТО высмеял «побитого женой» Макрона. А официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом назвала этот инцидент хуком справа.

    13 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан 14 мая намерена пригласить российского посла для разговора о ситуации на Украине и «взрывах в Закарпатье», сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр по итогам заседания правительства.

    «Завтра в 11.00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», – заявил политик, передает ТАСС.

    Премьер также добавил, что Будапешт намерен запросить у главы российской дипмиссии информацию о планах Москвы по завершению вооруженного конфликта на Украине. Мадьяр подчеркнул, что министр будет лично ждать посла для детального прояснения ситуации.

    В апреле посла России вызвали в МИД Румынии после падения беспилотника. В марте МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС.

    13 мая 2026, 16:16 • Новости дня
    Якушев: Российские продукты питания любят более чем в 160 странах мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что принятые партией решения обеспечили аграрное лидерство России и позволили добиться значительных результатов в развитии сельских территорий. Об этом он сообщил на пленарном заседании окружного отчётно-программного форума партии в Омске.

    Сельское хозяйство стало локомотивом отечественной экономики и предметом национальной гордости, сообщается на сайте «Единой России» .

    По словам Якушева, сельское хозяйство стало одним из ключевых драйверов российской экономики. «Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы – мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира.», – подчеркнул он.

    «Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку – порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», – сообщил Владимир Якушев.

    Отдельное внимание на форуме уделили развитию сельских территорий. Якушев заявил, что качество жизни на селе должно соответствовать городскому уровню. По его словам, программа комплексного развития сельских территорий синхронизирована с Народной программой партии.

    «Депутаты «Единой России» ежегодно гарантируют ее финансирование. В 2025 году оно достигло более 110 миллиардов рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения», – отметил он.

    Также секретарь Генсовета напомнил о программе сельской ипотеки. «Благодаря предложенной партией сельской ипотеке под 3% десятки тысяч семей построили свои дома. Теперь эта мера стала бессрочной», – сказал Владимир Якушев.

    Кроме того, он рассказал о мерах поддержки молодежи на селе. По словам Якушева, при поддержке партии по всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» помогают привлекать молодых специалистов в сельскую местность.

    В ходе выступления Владимир Якушев затронул и экологическую повестку. Он подчеркнул важность восстановления лесов и ликвидации объектов накопленного вреда.

    «Благодаря нашей работе уже не первый год у нас появляется больше лесов, чем мы теряем из-за пожаров и по другим причинам. Еще один значимый совместный результат – ликвидация сотен объектов накопленного вреда, гигантских свалок в городах, которые отравляли людям жизнь», – заявил он.

    Якушев также отметил активное участие граждан в экологических инициативах. «Более шести миллионов волонтеров по всей стране выходят на субботники, чистят берега малых рек, высаживают леса», – напомнил секретарь Генсовета.

    В завершение выступления он призвал жителей страны направлять предложения в новую Народную программу партии. «Направляйте свои предложения в наш новый программный документ», – обратился Владимир Якушев к участникам форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» подвела итоги развития инфраструктуры сельских территорий.

    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    13 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Белгородская электричка сошла с рельсов из-за отсутствия двух метров путей
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Яковлевском округе Белгородской области пассажирский электропоезд сошел с рельсов из-за отсутствия части железнодорожного полотна, в результате инцидента пострадала одна пассажирка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Сход с рельсов электропоезда, следовавшего по маршруту Разумное – Томаровка, по предварительным данным, произошел из-за отсутствия около двух метров железнодорожных путей, указал Гладков в Max.

    Отсутствие дорожного полотна могло быть вызвано «повреждениями», отметил губернатор, не уточняя, какие именно повреждения имеет в виду.

    Машинист поезда был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона. Всего в составе находились 15 человек.

    «В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода», – добавил Гладков.

    В 2025 году в Белгородской области железнодорожный состав наехал на заложенное под рельсами взрывное устройство.

    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    13 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Госдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян
    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума приняла во втором и окончательном, третьем чтении закон, позволяющий привлекать Вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных по решениям иностранных судов без участия России.

    Норма также касается судебных органов, чья компетенция не основана на международных договорах России или резолюциях Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Согласно закону, Вооруженные силы по решению президента в пределах своих полномочий могут выполнять задачи по защите граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке на основании таких решений.

    Кроме того, документ закрепляет обязанность органов государственной власти России по решению главы государства принимать необходимые меры для защиты указанных граждан в пределах своей компетенции.

    В марте правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    13 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области

    Участник президентской программы «Время героев» Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, президентом принята отставка действующего губернатора Вячеслава Гладкова по собственному желанию, сообщает официальный сайт Кремля. Врио главы региона назначен Александр Михайлович Шуваев – до вступления в должность избранного губернатора Белгородской области.

    В тексте указа отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законодательством о принципах организации публичной власти в субъектах РФ и вступает в силу со дня подписания.

    Шуваев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

    Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

    Также президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выпускника «школы губернаторов» Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    13 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские чиновники активно обсуждают введение строгого пятилетнего лимита на работу представителей российской дипмиссии в рамках очередного пакета санкций.

    В Брюсселе рассматривают возможность включения новых мер против представителей Москвы в 21-й санкционный перечень, передает ТАСС. Инициатива предполагает установление жестких временных рамок для дипломатической работы.

    «В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет», – заявил собеседник агентства. Он также допустил скорое утверждение данной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария рассматривает возможность ограничения пребывания российских дипломатов сроком в пять лет. Евросоюз планирует ввести двадцать первый пакет антироссийских санкций до 1 июля. Ранее европейские власти ограничили перемещения представителей России территорией страны аккредитации.

    13 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Медведев поздравил Запад с успешным пуском новейшей ракеты «Сармат»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зарубежные страны стали немного ближе к России после проведения успешных испытаний новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сообщении на платформе Max.

    Политик иронично обратился к зарубежным странам, отметив сокращение дистанции между государствами.

    «Поздравляю всех западных «друзей» России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Теперь вы все стали нам ближе», – написал председатель партии «Единая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием комплекса «Сармат». Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления о пуске межконтинентальной ракеты. Министерство обороны опубликовало видеозапись старта ракеты из шахты.

    13 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил подробности общения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака с гадалкой.

    По словам Царева, Ермак не только советовался с гадалкой, известной как Вероника Фэншуй, по вопросам назначения на государственные должности, но и пытался навести порчу на своих конкурентов.

    Как сообщил Царев в Telegram-канале, из сообщений, представленных в суде, следует, что Ермак отправлял гадалке имена руководителей НАБУ и САП Кривоноса и Клименко, а также имена депутатов Давида Арахамия, Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя: «Я на все готов, даже завтра». В ответ гадалка подталкивала Ермака к решительным действиям и убеждала, что его конкуренты стремятся захватить власть, поэтому ему следует действовать более агрессивно, иначе пострадает и он, и Владимир Зеленский.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram добавил, что Ермак неоднократно просил гадалку «сделать на смерть» руководителям САП и НАБУ. По словам Шария, в ноябре 2025 года водитель Ермака по указанию гадалки закопал на кладбище «Лесное» фотографии глав ведомств в одну из могил. От отмечает, что к гадалке Фэншуй обращался не только Ермак, но и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Также в суде прозвучало, что 24 декабря, в день Рождества, гадалка проводила очередной ритуал, а Ермак прислал ей фамилии людей, на которых хотел бы навести негативное воздействие.

    Ранее глава РФПИ Дмитриев посоветовал Ермаку нанять «мирную гадалку».

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    13 мая 2026, 11:18 • Новости дня
    Внучка советского наркома Литвинова найдена мертвой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы скончалась 80-летняя внучка бывшего наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова, трагический инцидент произошел во вторник вечером.

    Женщину нашли на улице в критическом состоянии, прибывшим специалистам спасти пострадавшую не удалось, она скончалась, пишут СМИ.

    Сейчас правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства случившегося.

    Погибшая являлась дочерью сына Максима Литвинова от второго брака. Долгие годы она трудилась зоологом в Институте океанологии, где специализировалась на изучении иглокожих.

    Ее знаменитый дедушка занимал пост наркома иностранных дел СССР с 1930 по 1939 год. В период Великой Отечественной войны он представлял интересы Советского Союза в качестве посла в США.

    Напомним, двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова скончалась от острой инфекции.

    На Украине вводили неизвестные препараты российским военнопленным
    Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью
    Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза»
    Найден подорвавшийся на японской мине пароход «Князь Горчаков»
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов
    Словакия ввела уголовное наказание за осквернение советских памятников
    Челябинские ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам

    Крупная американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом прилетела в Китай. Какой набор взаимных требований предъявят друг другу Вашингтон и Пекин, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции – и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации