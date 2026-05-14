События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.0 комментариев
Водитель в Техасе протаранил шесть машин при попытке побега
В городе Хьюстон в американском штате Техас водитель устроил массовое ДТП на оживленном перекрестке, пытаясь скрыться с места аварии и врезавшись в патрульный автомобиль.
Полиция Хьюстона задержала мужчину, который повредил минимум шесть транспортных средств, включая машину правоохранителей, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел на юго-западе города и попал на камеры очевидцев.
Джип прорвался через занятый перекресток и врезался в большое количество машин, одной из машин оказался автомобиль полиции.
Двигаясь задним ходом, нарушитель протаранил полицейский автомобиль. Затем он снова разогнался, отбросил поврежденную машину, загораживавшую выезд, и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с еще одним автомобилем.
В полиции подтвердили факт аварии с большим числом участников и множеством пострадавших, однако характер травм пока не уточняется. Подозреваемый, опознанный как Роберт Ли Скотт, задержан. Ему предъявлены обвинения в нападении на полицейского и использовании оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве водитель каршеринга попал в аварию при попытке скрыться от патрульных машин. В конце апреля нетрезвый автомобилист в Горно-Алтайске протащил инспектора ГИБДД по проезжей части.