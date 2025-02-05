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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    24 комментария
    5 февраля 2025, 08:41 • Новости дня

    Глава обороны Польши призвал Европу увеличить расходы на оружие

    Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш призвал Европу больше тратить на вооружение

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение, чтобы обеспечить продолжительное присутствие США в регионе, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш отметил, что Польша уже активно выполняет требования, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом. В частности, страна увеличила свои оборонные расходы до 4,7% от своего ВВП, что является самым высоким показателем среди стран Европейского Союза. Ожидается, что значительная часть этих средств будет направлена на закупку нового оружия и модернизацию вооруженных сил, передает ТАСС.

    Министр также подчеркнул, что Варшава уже потратила до 60 млрд долларов на приобретение американского военного оборудования.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости для Европы увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП для выживания европейских государств.

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более двух процентов ВВП.

    Рютте также сообщил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш счел, что требование увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП страны НАТО смогут выполнить только через десять лет, подчеркивая амбициозность этой цели.

    3 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

    Орбан назвал ситуацию в Брюсселе «полным безумием» и подчеркнул, что необходимы серьезные перемены, передает РИА «Новости». Он заявил, что конфликт на Украине, поддержка миграции и «гендерное безумие» не могут продолжаться.

    Венгерский премьер отметил, что трансформация не произойдет сама по себе, и для осуществления перемен необходимо активное вмешательство. Орбан подчеркнул, что в течение дня представители фракции «Патриоты за Европу», а также он сам занимались разработкой соответствующих мер, поскольку, по его словам, правые партии должны «занять Брюссель».

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности остановки евроинтеграции Украины, если она не выполнит гарантии, а также подчеркнул, что Евросоюз не должен надеяться на победу в военном конфликте с Россией, и важность поддержания дипломатических каналов.

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    4 февраля 2025, 03:15 • Новости дня
    Польша отказалась признавать ряд объектов собственностью России

    Посол Андреев сообщил об отказе Польши признавать ряд объектов собственностью России

    Tекст: Антон Антонов

    Польские власти могут изъять еще несколько объектов российской недвижимости, следует из слов посла России в Польше Сергея Андреева.

    «Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», – приводит слова Андреева РИА «Новости».

    В феврале 2022 года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России, якобы подозревая использование средств для финансирования терроризма.

    Позже власти Польши заняли здание, которое принадлежало российской дипломатической миссии. Также сообщалось об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой.

    В апреле 2023 года польские власти, при поддержке полиции, ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, взломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Польша объявила о решении закрыть генеральное консульство России в Познани. Польша также грозит закрыть все российские консульства. В ответ Россия закрыла польское генеральное консульство в Петербурге.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

    Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, заподозрив, что за гибелью украинца в словацкой столице могла стоять «этническая ненависть», сообщило издание Politico.

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

    «Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

    «Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

    Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

    Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

    Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

    «Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

    Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

    Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

    Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

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    3 февраля 2025, 21:16 • Новости дня
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    @ dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, пишет Financial Times.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна заставить себя уважать, если ее атакуют в сфере торговли, пишет FT, передает «Царьград».

    «Если на нас нападут по вопросам торговли, то Европа, как держава, считающая себя таковой, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать. Именно приняв решение покупать и отдав предпочтение европейским закупкам. Европа станет более независимой. Это довольно просто», – отметил французский лидер.

    Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Европа, являясь сильной экономической зоной, способна формировать собственную политику и адекватно реагировать на внешние вызовы. Он признал, что торговая война нанесла бы ущерб обеим сторонам, но подчеркнул готовность Евросоюза заключить соглашения о свободной торговле с другими странами, если ситуация обострится.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США. Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины, введенные Дональдом Трампом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США.

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    4 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС

    Политолог Рар: Теплые отношения Трампа и Орбана усиливают позиции Венгрии внутри ЕС

    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Либеральная западная элита не готова подстраиваться под Дональда Трампа. В Брюсселе надеются «утихомирить» республиканца, но это тщетные надежды. Между тем Виктор Орбан предлагает ЕС четкую картину будущего, где организация пойдет рука об руку с новой администрацией США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку Будапешта с США на фоне готовности Трампа ввести пошлины в отношении ЕС.

    «Виктор Орбан пытается стать лидером Евросоюза. Он делает смелые заявления о внешней и оборонной политике объединения, которые производят резонанс не только внутри ЕС, но и за его пределами. Теплые и дружественные отношения с Дональдом Трампом могут значительно укрепить позиции венгерского премьера в организации», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически кроме него в руководстве других европейских государств нет людей, способных похвастаться отлаженным диалогом с новым президентом США. Не исключаю, что Орбан и Трамп действительно могли договориться о будущем взаимодействии Будапешта и Вашингтона в обход Брюсселя. Думаю, они также обсудили перспективы окончания украинского конфликта», – отмечает собеседник.

    «Конечно, каких-либо подробностей об этом к настоящему моменту нет, но Штаты наверняка попытаются учесть интересы Венгрии в энергетической сфере. Сложившаяся ситуация может усилить раскол в ЕС. Однако западные либеральные элиты до сих пор надеются, что им хватит сил «утихомирить» Трампа», – рассуждает эксперт.

    «В то же время Будапешт смотрит на реальность более прагматично. Орбан предлагает Европе идти в будущее под крылом новой администрации Штатов. Не все к этому готовы, но рано или поздно им придется перестроиться под новые веяния», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал сделку с Будапешта с США. По его словам, это позволит республике сохранить свои экономические отношения со Штатами. «А как насчет бюрократов в Брюсселе? Вы заварили эту кашу, теперь расхлебывайте ее!» – добавил он, уточнив, что ЕС уже сейчас может «распрощаться» с действующими правилами международной торговли.

    Орбан подчеркнул, что Евросоюз ждут сложные времена. По его оценке, чиновники объединения видят «приближение торнадо Трампа», но думают, что смогут его избежать. Между тем он считает, что новый президент США уже показал серьезность своих намерений, «перевернув мир с ног на голову» всего за две недели.

    «Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций Сороса прекращено, нелегальная миграция тоже, как и поддержка российско-украинской войны. Другими словами, все, что бюрократы в Брюсселе пытались навязать нам в последние годы, пришло к концу», – пояснил Орбан.

    До этого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС, поскольку организация «ужасно относится» к США. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия тарифных войн, инициируемых республиканцем.

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    2 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины

    Орбан заявил о возможности Венгрии остановить евроинтеграцию Украины, если она не выполнит гарантии

    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины
    @ Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия может заблокировать стремление Украины к Евросоюзу, если предоставленные Европейской комиссией гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth отметил, что в случае выполнения данных обещаний сотрудничество с Венгрией возможно. Однако, по его словам, если гарантии окажутся лишь «на бумаге», страна рассмотрит более строгие контрмеры, передает РИА «Новости».

    «Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что у Венгрии всегда есть возможность не только заблокировать евроинтеграцию Украины, но и остановить продление санкций против России.

    В пятницу Орбан сообщил, что Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    3 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС

    Вице-канцлер Германии Хабек заявил о готовности Европы ввести ответные пошлины против США

    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

    «Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать – это очень плохая альтернатива», – приводит слова Хабека РИА «Новости» со ссылкой на Kolner Stadt-Anzeiger.

    Он отметил, что европейские страны намерены разъяснить Соединенным Штатам, что те тоже могут понести потери. Если же это «не сработает», ЕС, как заявил Хабек , не допустит, чтобы европейцами «помыкали».

    В своем выступлении Хабек также обратил внимание на уязвимость немецкой экономики. Он подчеркнул, что Германия является наиболее подверженной рискам из всех стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ожидал от нового президента США Дональда Трампа потрясений после его избрания. Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из США. В воскресенье Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Еврокомиссия пока не подтвердила информацию о дополнительных пошлинах США на товары из Европы.

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    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    3 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп потребовал «уравнять» вклад США и ЕС в поддержку Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден на посту президента США не требовал от европейских стран увеличения финансирования помощи Украине, а «попросту раздавал средства» американцев, заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». «Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что его администрация ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы «уравнять» их вклад с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

    Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми», и при этом выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

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    3 февраля 2025, 05:56 • Новости дня
    Метеозонд с надписями кириллицей упал в Польше

    RMF FM сообщила о падении в Польше «российского метеорологического шара»

    Tекст: Антон Антонов

    «Российский» метеорологический зонд обнаружен в районе польского Ольштына, сообщает польская радиостанция RMF FM.

    «Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения радиостанции RMF FM.

    Объект обнаружен в районе Тренкуска недалеко от Ольштына в Варминьско-Мазурском воеводстве. Сейчас он находится под охраной полиции.

    Указывается, что «устройство с маркировкой, написанной кириллицей», тщательно проверили пожарные на предмет химической опасности. Сообщается, что угрозы населению не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре был обнаружен воздушный шар в польском населенном пункте Соколяны, в 15 км от границы с Белоруссией; летом в Польше упали несколько метеозондов с надписями на кириллице, которые, по заявлению польской стороны, могли быть принесены из Калининградской области.

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    4 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию

    DeepSeek и GPT назвали последствия желания Трампа присоединить Гренландию и Канаду

    DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США негативно скажется на отношениях Вашингтона, Оттавы и Брюсселя. Настойчивость Белого дома в этом вопросе спровоцирует раскол в НАТО и ЕС, что сыграет на руку России и Китаю, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Вероятность реализации территориальных амбиций Дональда Трампа крайне мала. Население Гренландии стремится к большей самостоятельности, а не к интеграции с другой страной. Так, на острове уже проводился референдум по вопросу независимости от Дании», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «В свою очередь, идея присоединения Канады к США противоречит интересам Оттавы. Местное население гордится своей культурой и независимостью от Вашингтона. Голосование о вхождении в состав Штатов было бы здесь крайне непопулярным», – отмечает нейросеть.

    «Настойчивое продвижение идеи о присоединении к США Гренландии или Канады приведет к серьезным последствиям. Подобные инициативы Белого дома могут быть восприняты Нууком и Оттавой как неуважение к их суверенитету, что приведет к охлаждению союзнических отношений», – добавляет DeepSeek.

    «Кроме того, другие партнеры Штатов могут начать сомневаться в надежности США, а заявления Трампа будут восприниматься ими как империалистические. Но и в самой Америке планы республиканца способны вызвать негативную реакцию со стороны общественности, СМИ и Конгресса», – поясняет ИИ.

    «В итоге амбиции новых властей Штатов приведут к расколу внутри НАТО, поскольку другие члены альянса теперь будут сомневаться в искренности мотивов Вашингтона. Важно отметить, что и ЕС может поддержать недовольство Дании по поводу притязаний США на Гренландию. Это приведет к росту антиамериканских настроений в Европе», – заключает DeepSeek.

    Несколько иной точки зрения придерживается Chat GPT. Американская нейросеть считает, что настойчивое давление со стороны Дональда Трампа на Нуук и Оттаву сыграет на руку России и Китаю. «Действия Белого дома способны спровоцировать политическую нестабильность в НАТО, а также разрушить отношения Вашингтона и Брюсселя. Позиция республиканца по поводу Гренландии вынудит ЕС ввести торговые санкции против Штатов», – полагает он.

    «Однако попытки присоединения Канады и Гренландии, скорее всего, останутся риторическими провокациями. Если же Трамп продолжит активно продвигать эти идеи, положение США на международной арене, как и их отношения с союзниками, могут значительно ухудшиться», – резюмирует Chat GPT.

    Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил о намерении Дональда Трампа продолжить обсуждение темы вхождения Гренландии в состав Штатов. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что главу Белого дома не волнуют возражения европейских государств по этому поводу.

    «Мне кажется, многие не ценят Гренландию», – признался Вэнс. «Она действительно важна для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которые используют китайцы и русские. Откровенно говоря, Дания, контролирующая остров, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником», – добавил он.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

    Гренландия – не единственная зарубежная территория, на которую претендует Трамп. Так, недавно он вновь призвал Канаду войти в состав США. По его мнению, это единственный способ для Оттавы избежать пошлины на энергоресурсы в размере 10% и тарифов на другие товары до 25%.

    «Без наших огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту – и никаких таможенных пошлин», – подчеркнул Трамп.

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    3 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины Трампа

    Премьер-министр Дании Фредериксен заявила о жестком ответе Европы на пошлины Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о возможном жестком ответе Европы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС, что скажется на простых гражданах.

    Фредериксен выступила с заявлением о том, что Европе придется жестко ответить на возможное введение пошлин США на товары из Евросоюза. Она подчеркнула, что подобный сценарий будет иметь неблагоприятные последствия для обычных людей, затронув как сотрудников, так и компании в США, Европе, Канаде и других задействованных странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.

    Она также отметила, что не поддерживает идею торговой войны, поскольку торговля способствует экономическому росту. Тем временем Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, обвиняя Брюссель в «ужасном» отношении к Вашингтону.

    В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США с Канадой, Мексикой и Китаем, оставляя разрешение этих вопросов самим участникам.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку к возможной торговой войне с США из-за введения американских пошлин на европейские товары, что может привести к выигрышу Китая.

    Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сообщил, что Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары.

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    4 февраля 2025, 01:43 • Новости дня
    ЕС сравнил спор вокруг Гренландии с ситуацией на Украине

    ЕС на саммите в Брюсселе подчеркнул важность территориальной целостности Дании

    Tекст: Антон Антонов

    Участники неформального саммита ЕС в Брюсселе подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Дании, заявил глава Евросовета Антониу Кошта, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    «Сохранение территориальной целостности Дании имеет важное значение для всех стран-членов», – приводит слова Кошты ТАСС.

    Кошта заявил об универсальности «принципов суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенность границ». Он заявил: «Мы отстаивали эти принципы на Украине, и несомненно, будем отстаивать эти принципы везде, в том числе, если территориальная целостность государства-члена Евросоюза ставится под вопрос», – передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. Трамп заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США для защиты «свободного мира».

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    4 февраля 2025, 02:45 • Новости дня
    Евросоюз подготовился к возможным пошлинам США

    Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к пошлинам США и о намерении добиваться повышения оборонных расходов

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз подготовился к введению пошлин США на импорт европейских товаров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также она сообщила, что ЕК согласна закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если этого потребуют траты на оборону.

    «Во-первых, я могу сказать, что мы готовы, это очень важно. Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии также отметила, что лидеры европейских стран сосредоточат усилия на повышении конкурентоспособности и производительности внутри союза. Это, по ее мнению, позволит ЕС иметь достаточно сил для защиты своих интересов.

    Daily Telegraph пишет, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения пошлин на весь импорт из ЕС в размере 10%, передает ТАСС.

    Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия будет более гибко относиться к вопросам финансовой дисциплины в отношении оборонных расходов. «В экстраординарные времена возможно принимать чрезвычайные меры… У государств будет гораздо больше бюджетного пространства для наращивания затрат на оборону», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США.

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    3 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС

    Песков: Россия учтет печальный опыт тупиковых отношений с ЕС в будущем

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда будет учитывать негативный опыт отношений с Евросоюзом при дальнейшем взаимодействии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что оценку высказываний министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса должен давать представитель МИД России. Однако он подчеркнул, что «печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы», который завел отношения в тупик, будет учтен, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости восстановления отношений Европы с Россией после окончания конфликта, признавая географическую близость и важность взаимодействия.

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