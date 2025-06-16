В Европе создается экономика жертвы

Интересна динамика европейского политнарратива от ковидных упражнений через Россию к Израилю-Ирану. То, что еще недавно формулировалось либо как рациональная политика, либо как «политика ценностей», сегодня приобрело черты коллективной психодрамы, построенной на классическом «драматическом треугольнике»: Жертва – Агрессор – Спаситель.

Особенность момента – «черчиллизация»: политики предлагают гражданам не традиционное «процветание», а героический смысл в борьбе со злом в интересах назначенной «жертвы».

Роли зафиксированы:

Жертва — западные (и израильское) общества и их граждане.

– «Мы вынуждены жертвовать благосостоянием ради жизни и свободы»

– «У нас нет выбора – лишь оборона или гибель-порабощение»

Агрессор – геополитические противники (Россия, Китай, Иран)

– «Угроза нашему существованию, ценностям и образу жизни»

– «Лишь они виноваты в наших экономических проблемах»

Спаситель – политические лидеры и институты от гражданских до военных

– «Мы защищаем вас от экзистенциальной угрозы»

– «Доверьтесь нам – мы выучили уроки истории и понимаем масштаб угрозы».

Израильская атака на Иран демонстрирует работу системы ролей. «Превентивный удар» – «самооборона», что создает парадокс: нападающий автоматически становится жертвой, а жертва агрессии – угрозой.

Неделю назад Рютте заявил: «Если вы не будете тратить эти 5% (на оборону), вы сможете сохранить Национальную службу здравоохранения... но вам лучше будет выучить русский язык». Идеальная формула треугольника: граждане-жертвы должны пожертвовать социальными благами, чтобы спасители защитили их от агрессоров.

«Черчиллем» в медиа побывали все. От Джонсона и Зеленского до УФДЛ и Нетаньяху. Не считая локальных «черчилльков» в Прибалтике.

Смысл модели Черчилля – предложение «крови, пота и слез» вместо обычной жизни.

Ведь...

Трудности – героизм народа.

Жертвы – служение высшим целям.

Лишения – доказательство правоты дела.

Рютте взывает к его духу: «В 1936 году Черчилль поставил вопрос в Палате общин: "Будет ли время привести нашу оборону в порядок?.. или будут записаны ужасные слова "слишком поздно"? И это вопрос для НАТО сейчас».

Создается «экономика жертвы»:

– Падение уровня жизни объясняется не провалами политиков, а героическим выбором народа

– Сокращение социальных расходов становится моральным императивом

– Граждане должны быть благодарны за возможность пострадать за «правое дело»

– Чем больше проблем, тем больше героизма и смысла

«Черчилль» очевидно не работает без «Гитлера» – универсального Агрессора. С ним сравнивали практически всех лидеров, не согласных с западной повесткой и даже Трампа в первый срок.

Моральное оправдание: если «Гитлер», то любые жертвы легитимны.

Эскалационная логика: компромисс с «Гитлером» – предательство.

«Продажи страха» – «Раз Гитлер, то надо отключить мозг и ужасаться».

Добавим технологический переход: соцсети – идеальная среда для негативных эмоций, а ИИ – неограниченное количество триггерного контента для них.

Что тут важно понимать: двойные стандарты не исключение, а технологически поощряемая норма. Аудитория не успевает анализировать, предпочитая эмоциональную определенность аналитической сложности.

В результате:

«Наши» спасители:

– Опираются на «уроки истории»

– Действуют рационально и современно

– Защищают универсальные ценности

«Чужие» агрессоры:

– «Живут в прошлом»

– Одержимы реваншизмом

– Представляют архаичное зло, «экзистенциальную угрозу»

А ты – пользователь-жертва – в центре бури. Твоя задача – «не рефлексировать, а распространять».

Интересно, что модель создает психологическую зависимость от существования Агрессора. Без России, Китая или Ирана рушится вся система легитимации жертв. Это объясняет, почему дипломатические решения становятся структурно невозможными — они лишают систему опоры и буквально права на существование. Где был бы Нетаньяху без Ирана? Или Кая Каллас без России?

Так что фраза Рютте – «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

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