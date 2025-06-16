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    В Европе создается экономика жертвы
    16 июня 2025, 18:50 Мнение

    В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте – «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Интересна динамика европейского политнарратива от ковидных упражнений через Россию к Израилю-Ирану.  То, что еще недавно формулировалось либо как рациональная политика, либо как «политика ценностей», сегодня приобрело черты коллективной психодрамы, построенной на классическом «драматическом треугольнике»: Жертва – Агрессор – Спаситель.

    Особенность момента – «черчиллизация»: политики предлагают гражданам не традиционное «процветание», а героический смысл в борьбе со злом в интересах назначенной «жертвы».

    Роли зафиксированы:

    Жертва — западные (и израильское) общества и их граждане.

    – «Мы вынуждены жертвовать благосостоянием ради жизни и свободы»

    – «У нас нет выбора – лишь оборона или гибель-порабощение»

    Агрессор – геополитические противники (Россия, Китай, Иран)

    – «Угроза нашему существованию, ценностям и образу жизни»

    – «Лишь они виноваты в наших экономических проблемах»

    Спаситель – политические лидеры и институты от гражданских до военных

    – «Мы защищаем вас от экзистенциальной угрозы»

    – «Доверьтесь нам – мы выучили уроки истории и понимаем масштаб угрозы».

    Израильская атака на Иран демонстрирует работу системы ролей. «Превентивный удар» – «самооборона», что создает парадокс: нападающий автоматически становится жертвой, а жертва агрессии – угрозой.

    Неделю назад Рютте заявил: «Если вы не будете тратить эти 5% (на оборону), вы сможете сохранить Национальную службу здравоохранения... но вам лучше будет выучить русский язык». Идеальная формула треугольника: граждане-жертвы должны пожертвовать социальными благами, чтобы спасители защитили их от агрессоров.

    «Черчиллем» в медиа побывали все. От Джонсона и Зеленского до УФДЛ и Нетаньяху. Не считая локальных «черчилльков» в Прибалтике.

    Смысл модели Черчилля – предложение «крови, пота и слез» вместо обычной жизни.

    Ведь...

    Трудности – героизм народа.

    Жертвы – служение высшим целям.

    Лишения – доказательство правоты дела.

    Рютте взывает к его духу: «В 1936 году Черчилль поставил вопрос в Палате общин: "Будет ли время привести нашу оборону в порядок?.. или будут записаны ужасные слова "слишком поздно"? И это вопрос для НАТО сейчас».

    Создается «экономика жертвы»:

    – Падение уровня жизни объясняется не провалами политиков, а героическим выбором народа

    – Сокращение социальных расходов становится моральным императивом

    – Граждане должны быть благодарны за возможность пострадать за «правое дело»

    – Чем больше проблем, тем больше героизма и смысла

    «Черчилль» очевидно не работает без «Гитлера» – универсального Агрессора. С ним сравнивали практически всех лидеров, не согласных с западной повесткой и даже Трампа в первый срок.

    Моральное оправдание: если «Гитлер», то любые жертвы легитимны.

    Эскалационная логика: компромисс с «Гитлером» – предательство.

    «Продажи страха» – «Раз Гитлер, то надо отключить мозг и ужасаться».

    Добавим технологический переход: соцсети – идеальная среда для негативных эмоций, а ИИ – неограниченное количество триггерного контента для них.

    Что тут важно понимать: двойные стандарты не исключение, а технологически поощряемая норма. Аудитория не успевает анализировать, предпочитая эмоциональную определенность аналитической сложности.

    В результате:

    «Наши» спасители:

    – Опираются на «уроки истории»

    – Действуют рационально и современно

    – Защищают универсальные ценности

    «Чужие» агрессоры:

    – «Живут в прошлом»

    – Одержимы реваншизмом

    – Представляют архаичное зло, «экзистенциальную угрозу»

    А ты – пользователь-жертва – в центре бури. Твоя задача – «не рефлексировать, а распространять».

    Интересно, что модель создает психологическую зависимость от существования Агрессора. Без России, Китая или Ирана рушится вся система легитимации жертв. Это объясняет, почему дипломатические решения становятся структурно невозможными — они лишают систему опоры и буквально права на существование. Где был бы Нетаньяху без Ирана? Или Кая Каллас без России?

    Так что фраза Рютте – «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом. 

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