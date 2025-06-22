Politico узнала об отсутствии Украины в повестке саммита НАТО в Гааге

Tекст: Ирма Каплан

Трансатлантический военный альянс из 32 стран должен резко увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП: 3,5% на военные расходы и 1,5% на оборону. Это обязательство – переломный момент, который может восстановить баланс трансатлантической безопасности, и позволит Трампу, который требует, чтобы Европа взяла на себя большую часть бремени собственной обороны, одержать значительную победу на мировой арене, пишет Politico.

«Существует общее согласие относительно первостепенной важности поддержания Трампа довольным и сохранения единого фронта в Гааге, поскольку война на Украине еще далека от завершения, а фокус внешней политики США все больше смещается на Азию и Ближний Восток. Для достижения этой цели организаторы саммита упростили встречу, сократив то, что обычно занимает два дня, до 24 часов и сосредоточив ее вокруг обещания Трампа, которое было согласовано заранее, и почти ни на чем другом», – сказано в материале.

В Гааге, как и в Канаде не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах.

«Сокращенный график НАТО позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета вместо обычных двух или трех», – сказали газете несколько информаторов.

Таким образом, ни заседания по украинскому вопросу, ни обсуждения Ближнего Востока на саммите, по данным газеты, не планируется.

«Неясно, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный только на ужин по случаю открытия саммита во вторник, но заседания Совета НАТО по Украине в Гааге не будет», – резюмирует Politico.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.