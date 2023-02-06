Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска

Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта

Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска.

«Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.

«Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат.

«Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.

«Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.

Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике.

Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.

Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.

Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он

3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.

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