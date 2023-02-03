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Марочко заявил об угрожающем ВСУ окружении в Северске
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Группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
«Успех развивается на разных направлениях. Группировка (ВСУ), находящаяся в Северске, в ближайшее время может оказаться в окружении», – цитирует его ТАСС.
Ранее полковник Виталий Киселев сообщил, что российские силы понемногу продвигаются в направлении Северска.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.
Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
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Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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В Запорожской области появился противовес HIMARS
В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»
Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
ВС России ударили по колоннам ВСУ под Артемовском
Гагин: Силы России ударили по колоннам украинских войск на трассе Артемовск – Часов Яр
Российские Вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, ведущей в Артемовск из города Часова Яра, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ, которые везли снабжение по трассе Часов Яр – Артемовск, которая является единственной дорогой, по которой снабжаются украинские силы, передает РИА «Новости».
По его словам, Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, ВС России смыкают кольцо за городом, ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск.
Ранее Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска.
Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после доклада Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым, сообщают СМИ.
Издание Politico пишет, что на секретном брифинге перед заседанием комитета палаты представителей по делам вооруженных сил четыре высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявили, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.
Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.
Издание указывает, что оценка способностей Украины перекликается с заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что в этом году Украине будет «очень и очень сложно захватить Крым».
По данным источника издания в Киеве, администрация Зеленского была «в ярости» из-за замечаний Милли, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению. Также отмечается, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, советник Зеленского Андрей Ермак отверг идею победы Украины без захвата Крыма.
Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил в интервью в среду, что война «должна закончиться этим летом», отметив, что Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма.
«Я думаю, наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказать некоторое давление на (президента Украины Владимира) Зеленского по поводу того, как выглядит победа. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы покончить с этим летом», – заявил Роджерс.
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
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Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя
Прошедшие 21 день обучения в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Пленный рассказал, что его призвали по повестке из военкомата в июне, спустя неделю после подготовки в учебном центре в Житомире его отправили в Великобританию через Польшу.
По словам Коваленко, в Британии проходили курс молодого бойца – стрельба, медицина, военное, штурм окопов, городов, зданий. Всего на обучение ушел 21 день, передает РИА «Новости».
После завершения курса группа ВСУ вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, затем патрулировали село Заболотье в Волынской области, жили на турбазе в Святогорске, а потом выехали на позиции, где пробыли месяц, держали оборону, рассказал пленный.
«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», – заключил Коваленко.
Ранее сообщалось, что Великобритания уже обучила 10 тыс. украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
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Турецкие добровольцы вступили в батальон Судоплатова
Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону имени Судоплатова
Три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области, передает источник с полигона, где проходила подготовка военнослужащих подразделения.
Как рассказал ТАСС доброволец с позывным «Узун», он приехал из Турции «поддерживать русских братьев», потому что понимает, что происходит на Украине, и потому, что он против нацистов, которые ей управляют.
На вопрос о возможной реакции турецких властей на их действия доброволец с позывным «Лаз» отметил, что у России и Турции хорошие отношения, поэтому, по его мнению, дома «хорошо отнесутся» к этому решению.
«Мы знаем, что против нас не украинцы и не украинские войска. Это войну Россия выиграет», – добавил он.
Ранее замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» сообщил, что бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности, у многих его участников есть нужный опыт.
Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбассе
Генсекретарь федерации киокушин России Увицкий погиб в Донбассе
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Генеральный секретарь федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщили в федерации карате России.
В сообщении федерации отмечается, что Увицкий, окончив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, в числе первых принял решение отправиться в зону СВО, передает ТАСС.
Он участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».
«Я всегда, всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине. Особенно когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к Родине, то если бы я сам себе сказал, что «ну, давай другие сходят», то я бы не смог дальше так», – поделился Увицкий перед отправкой в зону СВО.
Сергей Увицкий являлся серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.
В ДНР заявили о перерезанных трассах в Угледаре
Советник Пушилина Кимаковский: В Угледаре перерезаны каналы снабжения ВСУ
Использовавшиеся для для снабжения ВСУ дороги перерезаны в Угледаре, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире «Первого канала» отметил, что в районе Угледара и Артемовска (украинское название – Бахмут) применяется тактика так называемого захвата в клещи для оперативного окружения городов, сообщает ТАСС.
«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по ним велся подвоз боеприпасов и живой силы противника», – пояснил он.
Ранее в ЛНР сообщили, что российские войска в ДНР ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр.
Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Политолог Ципис: США давят на Израиль в вопросе поставок вооружения на Украину
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США могут вынудить Израиль передать Украине вооружение, однако говорить об отправке систем ПВО «Железный купол» преждевременно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу системы ПВО «Железный купол» Украине.
«Заявления Нетаньяху объясняются двумя причинами. Первая – в Израиле появляется ощущение, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Кроме того, на нас оказывается колоссальное давление со стороны США. Вашингтон хочет, чтобы Израиль начал поставку вооружений на Украину», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«На территории нашей страны присутствуют американские военные склады, которые создавались на случай большой войны в регионе. Собственно, просьбы Штатов во многом связаны с тем, чтобы расконсервировать данные места хранения и осуществить передачу вооружений из них Киеву», – акцентирует Ципис.
«Подчеркну, что эти объекты принадлежат США, не Израилю, но для России, конечно, решающим фактором станет то, что поставки происходят с территории нашей страны. Что касается самой системы «Железный купол», то я очень сомневаюсь, что она будет отправлена Киеву», – считает эксперт.
«Речь идет о технологиях, очень важных для Израиля. И передача их другим государствам маловероятна. Возможно, Тель-Авив отправит на Украину старые модели ПВО, которые уже вышли из боевого дежурства страны. Но тогда возникает вопрос о том, кто будет управлять этими машинами», – рассуждает собеседник.
«Я сомневаюсь, что Израиль предоставит Киеву своих специалистов. Сколько времени займет обучение украинцев – неизвестно. Этот факт также является и аргументом в пользу того, что «Железный купол» не будет передан Украине. Это очень специфичная система», – подчеркивает Ципис.
«Вместе с тем даже если Израиль и отправит вооружение на Украину, Тель-Авив все равно мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Дело в том, что у нашей страны довольно теплые отношения с Россией. Возможно, Нетаньяху делает ставку на повышение роли Израиля в происходящих событиях», – резюмирует Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль готов выступить посредником между Россией и Украиной в случае поступления предложения. Премьер-министр признался, что Тель-Авив «не напрашивается» на эту роль, однако в случае если сложатся «определенные обстоятельства», то страна будет готова принять подобные обязательства.
Напомним, новый кабмин Израиля выступил с намерением провести ревизию внешнеполитических отношений с целью не допустить диктата мирового сообщества в сторону государства. В частности, Тель-Авив сообщил о желании «меньше говорить» об Украине.
Ранее в Иране произошла серия взрывов, в результате которой пострадал оборонный завод в городе Исфахане. Западные СМИ называют организаторами акта агрессии Вашингтон и Тель-Авив.
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Посол России ответил президенту Австрии на слова о «колониальном характере» СВО
Посол России в Австрии назвал подменой понятий слова президента Австрии о «колониальном характере» СВО
Высказывание президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальном характере» российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины является примером подмены понятий, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Люблинский указал, что президент Австрии Ван дер Беллен во время визита в Словакию заявил, что Россия ведет колониальную войну против Украины, что говорит о том, что границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине расширяются.
«Позволю себе обратить внимание на очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей», – приводит ТАСС слова Люблинского.
Посол подчеркнул, что задачи российской армии на территории постсоветской республики носят «освободительный и деколонизаторский характер», а также указал, что киевские власти много лет уничтожают народ Донбасса в «лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным державам».
Также Люблинский призвал президента Австрии набраться мужества для общения с мирными жителями российских регионов вместо озвучивания тезисов президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование.
ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев
ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, запросы на возможность сдаться в плен поступили от группы украинских военных, состоящей из 12 человек, после короткого огневого контакта на взводном опорном пункте с российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ вывесили белый флаг и запросили у командования разрешение сдаться в плен. После этого ВС России прекратили огонь, однако удар по группе украинских военных нанесли свои же – ВСУ нанесли артиллерийский удар и провели плотный стрелковый огонь.
«С большой долей вероятности, все погибли», – рассказал Марочко.
Ранее российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции.
Российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у пунктов Тимковка, Гряниковка, Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Стельмаховки, Кузьмино ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили порядка 95 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику недалеко от Нелеповки, Тоненького и Северного ДНР. Также возле Доброволья ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», французская самоходная артустановка Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Угледаром ДНР, а также 108-й и 124-й бригад теробороны у пунктов Новоселка и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили не менее 60 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Возле Орехова Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении рядом с озером Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщил Конашенков.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ у пунктов Антоновка и Гавриловка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 88 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 131 районе, перечислили в Минобороны.
Недалеко от населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников в районах Кременной, Золотаревки, Нововодяного, Червонопоповки ЛНР, Петровское Сторожевое ДНР и Чапаевка Запорожской области, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине
Лавров: Важны не сроки окончания конфликта на Украине, а его итоги
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Все хотят, чтобы конфликтная ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей, а задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Министр отметил, что все хотят, чтобы это завершилось, но важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, задача дипломатов на сегодняшний день состоит в том, чтобы эффективно разъяснять происходящее с точки зрения геополитики, и тогда скорее в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать.
«А заканчивать это необходимо, исключительно если мы будем наблюдать прекращение настойчивой, упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами все это не заканчивать никогда до тех пор, пока они не сочтут, что любые угрозы их гегемонии устранены», – подчеркнул глава МИД России.
По словам Лаврова, Россия на данном этапе действует так же, как наши западные коллеги обещали: должна быть победа на поле боя. Министр напомнил, что следуя этой формуле, Запад заставил Киев отказаться от переговоров, когда в конце марта была возможность закончить это политическим путем.
Лавров подчеркнул, что задача российских военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден не хочет использовать свой «ключ» от киевского режима, чтобы положить конец конфликту.
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