Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Россия обменяла военнопленных с Украиной по новой формуле

Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории».

В субботу в Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись домой 63 бойца Вооруженных сил. Как сообщили в Минобороны, это произошло после сложного переговорного процесса. Более того, в группе оказались военнослужащие «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сейчас военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.

Возвращение военных приветствовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Низкий поклон их матерям, отцам, женам, всем родным и близким. Они не теряли крепости духа, верили и надеялись, ждали и поддерживали», – написала Москалькова в своем Telegram-канале, пожелав военнослужащим скорейшего восстановления здоровья.

На Украину в результате обмена, по ее заявлению, вернулись 116 человек. Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, все они воевали в Мариуполе, Херсоне и Бахмуте (российское название – Артемовск), причем двое из них – офицеры. По его словам, среди вернувшихся 87 солдат ВСУ восемь бойцов теробороны, семь сотрудников нацгвардии, шесть – нацполиции, пятеро сотрудников налоговой службы, двое служивших в военно-морских силах и один представитель службы по чрезвычайным ситуациям. Ермак добавил, что также возвращены тела двух погибших иностранцев.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров пояснил, что к чувствительной категории российских военнопленных в первую очередь относятся летчики и разведчики, офицерский состав.

«В зоне СВО активно применяется армейская авиация, прежде всего вертолеты. Видимо, обмен происходил на летчиков, штурманов. Не исключаю также, что это были офицеры из Сил специальных операций, которые выполняют наведение ракет и авиации по объектам на территории противника. К сожалению, наша космическая группировка не такая мощная и универсальная, как у США. Американцы все делают через спутники, а мы вынуждены засылать своих людей в тыл для определения целей», – предположил Гундаров.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев полагает, что

под «чувствительной категорией» могут подразумеваться разведчики, внедренные в украинскую систему власти.

Что касается посреднических услуг ОАЭ, то это результат сотрудничества двух стран на взаимовыгодной основе. По словам Гундарова, у Абу-Даби непростые отношения с Соединенными Штатами. В марте власти Объединенных Арабских Эмиратов отказались обсуждать с американским президентом Джо Байденом сложившуюся ситуацию на Украине и возможность наращивания нефтедобычи для снижения мировых цен на углеводороды.

«У России и ОАЭ ситуационное сотрудничество, несмотря на наши разногласия с арабами по ситуации в Йемене из-за поддержки разных сторон конфликта. Но по основным вопросам мы сотрудничаем с Абу-Даби, поэтому они участвовали в переговорном процессе по обмену военнопленными», – пояснил собеседник, добавив, что арабы могли договариваться с Москвой насчет возвращения Украине тел иностранных наемников.

Перенджиев называет ОАЭ неофициальной переговорной площадкой для представителей России и Украины. «ОАЭ – это любимое место деловой активности и отдыха представителей российской и украинской политической элиты. У них там своя недвижимость, бизнес, банковские счета. Поэтому именно ОАЭ – это наиболее удобная переговорная площадка для взаимодействия», – считает эксперт.

В этом году это уже второй обмен пленными. Первый, по данным Минобороны, состоялся 8 января, тогда с подконтрольных Киеву территорий вернулось 50 бойцов. Предыдущий обмен состоялся 31 декабря прошлого года. Тогда из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. В начале декабря прошлого года состоялся обмен по формуле «60 на 60».

16 января президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждал обмен пленными, в первую очередь ранеными.

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«Было бы цинично рассуждать о том, сколько рядовых можно обменять на одного летчика. Значение любой жизни не поддается денежному выражению, любая жизнь дорога. Если родной вам человек попал бы в плен, вы приняли бы все меры и согласились бы на любые условия – лишь бы только выручить его оттуда», – убежден Гундаров.

По мнению Перенджиева, «соблюдение математического равенства» в вопросе возвращения своих бойцов на родину – не главное. «Здесь на первом месте вызволение людей. Для нас чувствительна жизнь каждого солдата, их надо спасать», – подчеркнул эксперт.