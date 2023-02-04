Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

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4 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Почему Россия обменяла военнопленных с Украиной по новой формуле

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Украина, по ее заявлению, получила более сотни человек. Почему обмен состоялся не по ранее применявшейся формуле с равным числом, и кто именно относится к «чувствительной категории»? Подробности...
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Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции

Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу считает, что Запад объявил его стране психологическую войну Xinhua/Global Look Press
Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу в пятницу обрушился на американского посла Джеффа Флейка даже не с критикой, а с настоящей бранью. «Уберите свои грязные руки», – потребовал министр. Его гнев вызвали попытки Флейка вмешиваться во внутренние дела страны. В частности, посол США за считанные месяцы до выборов регулярно проводит инструктаж лидеров оппозиции. Что замышляет Вашингтон в Турции? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Молдавия для России опаснее Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии пытаются создать новую «Антироссию». И ликвидировать ее будет в каком-то степени сложнее, чем «Антироссию украинскую». Подробности...
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Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
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Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

    Россия обменяла военнопленных с Украиной по новой формуле
    Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей
    		   4 февраля 2023, 18:08
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории».

    В субботу в Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись домой 63 бойца Вооруженных сил. Как сообщили в Минобороны, это произошло после сложного переговорного процесса. Более того, в группе оказались военнослужащие «чувствительной категории», их обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сейчас военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.

    Возвращение военных приветствовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Низкий поклон их матерям, отцам, женам, всем родным и близким. Они не теряли крепости духа, верили и надеялись, ждали и поддерживали», – написала Москалькова в своем Telegram-канале, пожелав военнослужащим скорейшего восстановления здоровья.

    На Украину в результате обмена, по ее заявлению, вернулись 116 человек. Как сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, все они воевали в Мариуполе, Херсоне и Бахмуте (российское название – Артемовск), причем двое из них – офицеры. По его словам, среди вернувшихся 87 солдат ВСУ восемь бойцов теробороны, семь сотрудников нацгвардии, шесть – нацполиции, пятеро сотрудников налоговой службы, двое служивших в военно-морских силах и один представитель службы по чрезвычайным ситуациям. Ермак добавил, что также возвращены тела двух погибших иностранцев.

    Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров пояснил, что к чувствительной категории российских военнопленных в первую очередь относятся летчики и разведчики, офицерский состав.

    «В зоне СВО активно применяется армейская авиация, прежде всего вертолеты. Видимо, обмен происходил на летчиков, штурманов. Не исключаю также, что это были офицеры из Сил специальных операций, которые выполняют наведение ракет и авиации по объектам на территории противника. К сожалению, наша космическая группировка не такая мощная и универсальная, как у США. Американцы все делают через спутники, а мы вынуждены засылать своих людей в тыл для определения целей», – предположил Гундаров.

    Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев полагает, что

    под «чувствительной категорией» могут подразумеваться разведчики, внедренные в украинскую систему власти. 

    Что касается посреднических услуг ОАЭ, то это результат сотрудничества двух стран на взаимовыгодной основе. По словам Гундарова, у Абу-Даби непростые отношения с Соединенными Штатами. В марте власти Объединенных Арабских Эмиратов отказались обсуждать с американским президентом Джо Байденом сложившуюся ситуацию на Украине и возможность наращивания нефтедобычи для снижения мировых цен на углеводороды.

    «У России и ОАЭ ситуационное сотрудничество, несмотря на наши разногласия с арабами по ситуации в Йемене из-за поддержки разных сторон конфликта. Но по основным вопросам мы сотрудничаем с Абу-Даби, поэтому они участвовали в переговорном процессе по обмену военнопленными», – пояснил собеседник, добавив, что арабы могли договариваться с Москвой насчет возвращения Украине тел иностранных наемников. 

    Перенджиев называет ОАЭ неофициальной переговорной площадкой для представителей России и Украины. «ОАЭ – это любимое место деловой активности и отдыха представителей российской и украинской политической элиты. У них там своя недвижимость, бизнес, банковские счета. Поэтому именно ОАЭ – это наиболее удобная переговорная площадка для взаимодействия», – считает эксперт.

    В этом году это уже второй обмен пленными. Первый, по данным Минобороны, состоялся 8 января, тогда с подконтрольных Киеву территорий вернулось 50 бойцов. Предыдущий обмен состоялся 31 декабря прошлого года. Тогда из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. В начале декабря прошлого года состоялся обмен по формуле «60 на 60».

    16 января президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждал обмен пленными, в первую очередь ранеными.

    «Было бы цинично рассуждать о том, сколько рядовых можно обменять на одного летчика. Значение любой жизни не поддается денежному выражению, любая жизнь дорога. Если родной вам человек попал бы в плен, вы приняли бы все меры и согласились бы на любые условия – лишь бы только выручить его оттуда», – убежден Гундаров. 

    По мнению Перенджиева, «соблюдение математического равенства» в вопросе возвращения своих бойцов на родину – не главное. «Здесь на первом месте вызволение людей. Для нас чувствительна жизнь каждого солдата, их надо спасать», – подчеркнул эксперт.

     
     
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