Зачем Киев хочет отдать России Героя Украины

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25 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:11  |  vz.ru
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Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин

Иран готов поставить 40 газовых турбин в Россию Imago/Global Look Press
Иран удивил неожиданным заявлением о подписании с Россией контракта на поставку 40 газовых турбин. И речь в этом случае идет не о турбинах для российских газопроводов, а о турбинах для тепловых электростанций. Газовые турбины – это далеко не массовый товар, и контракт на такое большое количество турбин может претендовать на звание сделки века. Однако нужно ли России столько иранских турбин? Подробности...
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Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

Начинкой для «грязной бомбы» могут служить любые радиоактивные материалы URA.RU/ТАСС
Минобороны раскрыло планы Киева по подготовке «грязного» ядерного взрыва. О провокации раструбят по всему миру западные СМИ, как это было в инсценировке химической атаки «Белыми касками» в Сирии. А сам взрыв может быть замаскирован под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе? Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Британия при Сунаке станет более опасной

Сунак – самый молодой премьер Британии за 200 лет и, возможно, самый богатый за всю ее историю Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
История с выборами нового премьер-министра Великобритании сделала крутой поворот. Неожиданно даже для самого себя Борис Джонсон отказался от борьбы. Правительство возглавит 42-летний финансист Риши Сунак, то есть Британия получит первого «небелого» премьера, притом – индуиста. С точки зрения интересов России, это не самая удачная кандидатура. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Судьба Молдавии решится одновременно с судьбой Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для нас молдаване – не пешка на мировой шахматной доске, а родной братский народ. Православный народ, который веками развивался под влиянием русской культуры. Но на сегодняшний день восстановление связей между Россией и Молдавией полностью зависит от результатов СВО. Подробности...

Почему бронежилет стоит так дорого и что с этим делать

Станислав Смагин
Станислав Смагин, политолог, публицист, военнослужащий 107-го батальона Народной милиции ДНР
Простой подсчет показывает, насколько могут быть оптимизированы цены и снижен накал «бронежилетной» проблемы, если ей будут заниматься малые предприятия. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Польша готовит «третий зимний поход» на Украину

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы помощь Киеву в ходе вооруженного конфликта – это своеобразная инвестиция, о чем свидетельствуют заявления высокопоставленных польских чиновников. Подробности...
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Киев расписал трофеи за победу над Россией

Индус за рулем Великобритании

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Зачем Киев хочет отдать России Героя Украины

    Киев обвиняет Богуслаева в продаже России авиадвигателей для военной техники
    		   25 октября 2022, 23:00
    Фото: ssu.gov.ua
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Киев заявил, что может обменять на украинских военнопленных руководителя запорожского авиапредприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного СБУ за пособничество России. С одной стороны, российскому авиапрому будет полезен опыт такого специалиста по производству авиадвигателей. С другой стороны, личность Богуслаева столь неоднозначна, что Москве не стоит идти на такой обмен, считают эксперты.

    Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, во вторник допустил возможность обмена на украинских военнопленных ранее арестованного 83-летнего Вячеслава Богуслаева – руководителя запорожского предприятия «Мотор Сич», которое специализируется в том числе на производстве авиадвигателей.

    В Москве на данный момент воздерживаются от комментариев по поводу возможного обмена Богуслаева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается вопросами обмена военнопленными. «И, насколько мы знаем, ими не занимается и Подоляк. Давайте эту работу оставим тем, кто ей занимается», – сказал Песков.

    Напомним, Богуслаева задержали на прошлой неделе сотрудники Службы безопасности Украины. Силовики обвиняют главу «Мотор Сич» в коллаборационной деятельности и «пособничестве государству-агрессору». По этим же статьям проходит начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олег Дзюба. По ходатайству СБУ в понедельник Шевченковский райсуд Киева санкционировал помещение Богуслаева и Дзюбы под арест.

    Предприятие, которым руководил арестованный Богуслаев, занимается разработкой и производством газотурбинных авиадвигателей для самолетов и вертолетов. Производимые «Мотор Сич» двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов Ми. Добавим, что в 2000 году, в президентство Леонида Кучмы, глава «Мотор Сич» был удостоен звания Героя Украины «за выдающиеся заслуги перед украинским государством в развитии машиностроения».

    «Мотор Сич» – один из двух столпов Запорожья, наряду с «Запорожсталью», и Богуслаев – легендарная личность, сравнимая с Кучмой, когда тот возглавлял «Южмаш». Богуслаев не только промышленник и топ-менеджер гигантского предприятия, он контролировал часть запорожской политической элиты», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-мэр Запорожья Глеб Простаков.

    По версии СБУ, «Мотор Сич» через компании в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке продавал российской госкорпорации «Ростех» авиадвигатели для ударных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник». В Ростехе обвинения в закупках двигателей «Мотор Сич» отвергли и заявили, что после 2014 года украинские двигатели при выпуске российских ударных вертолетов не используются. В целом сотрудничество с «Мотор Сич» было прекращено еще восемь лет назад, пояснили в Ростехе.

    СБУ опубликовала в своем Telegram-канале несколько аудиозаписей телефонных переговоров якобы с участием Богуслаева. Утверждается, что на одном из фрагментов Богуслаев обсуждает поставки запчастей через Хорватию и Черногорию. Идет речь о возможностях поставок двигателей для вертолетов Mи-24, Mи-35 и Mи-28. Также, по утверждению СБУ, на трех других записях Богуслаев якобы общается с бывшими и нынешними руководителями российских компаний по выпуску вертолетов.

    Высказываются мнения, что киевская власть фактически пытается провести рейдерский захват завода «Мотор Сич». Лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что «пауки в банке не поделили колоссальную прибыль», которую «Мотор Сич» зарабатывает на контрактах с турецкой Baykar Makina, производителем «Байрактаров». Как написал Рогов в своем Telegram-канале, завод – неплохой актив, «отжав который можно поднять немалых денег, а с учетом сокращающейся на постукраинском пространстве кормовой базы олигархов – так вдвойне».

    Богуслаев мог оказаться уязвимым в силу своего политического прошлого. Он был депутатом Верховной рады домайданных созывов – пятого, шестого и седьмого созывов от бывшей правящей «Партии регионов», а в Раде восьмого созыва входил во фракцию «Воля народа», объединявшую бывших регионалов.

    По оценке Рогова, сейчас Богуслаев близок к Валерию Залужному – главнокомандующему ВСУ, которого часть западных элит рассматривает как замену Зеленскому. «Получив показания от Богуслаева, Зеленский сможет держать под контролем Залужного», – высказал версию запорожский общественный деятель. Пока что главными заступниками арестованного руководителя «Мотор Сич» выступают работники завода. «Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, который живет и работает рядом с нами под каждодневными обстрелами, рискуя собственной жизнью», – говорится в обращении на имя Зеленского спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова и главы СБУ Василия Малюка.

    Москва вполне могла бы вступиться за арестованного украинского промышленника, не исключают эксперты.

    «Богуслаев может быть интересен России.

    «Мотор Сич» даже в своем нынешнем состоянии остается одним из ключевых двигателестроительных предприятий в целом всего постсоветского пространства. Это единственное украинское промышленное высокотехнологичное предприятие, работающее на глобальном уровне», – пояснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, сам Богуслаев – скорее хороший менеджер, нежели инженер, но он обладает исчерпывающими знаниями о сотрудничестве «Мотор Сич» с зарубежными партнерами, которое было очень широким.

    «Богуслаев изнутри знает состояние украинской оборонной промышленности в целом, это крупнейший менеджер местного ОПК. Он один из серьезнейших управленцев в этой области. При этом Богуслаев всегда вел свою особенную, многослойную игру. И, возможно, от этой многовекторности в итоге и погорел», – предположил эксперт.

    Впрочем, сейчас в силу возраста Богуслаев в отрыве от «Мотор Сич» вряд ли может быть полезен где-либо как менеджер или руководитель на производстве, в свою очередь отметил Простаков. «Однако это до сих пор – громкое имя, так что если он попадет в Россию, он, вероятно, войдет в какой-нибудь наблюдательный совет оборонной корпорации, например – выпускающей вертолеты», – добавил бывший вице-мэр Запорожья.

    Среди причин, побудивших украинскую власть задержать Богуслаева, эксперт указал влиятельность топ-менеджера и прифронтовую близость Запорожья. «Видимо, по мнению Киева, Богуслаев мог формировать в городе какую-то пророссийскую повестку или еще что-то, неугодное украинским властям. Кстати, если Киев задержал Богуслаева, чтобы обменять его на каких-то других украинских граждан, находящихся в России – то это явное проявление гражданской войны», – заметил собеседник.

    При этом Простаков отказался проводить аналогии между задержаниями Медведчука и Богуслаева. «Медведчук – это бизнесмен, а Богуслаев – это звезда украинской промышленности, если так можно выразиться. Однако Москва особо ничего не должна Богуслаеву, поскольку у России с «Мотор Сич» было взаимовыгодное сотрудничество», – считает бывший вице-мэр.

    Руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер не советует Москве вступать в переговоры об обмене Богуслаева.

    «Сейчас Киев давит на всех олигархов с целью привести их к общему знаменателю, в частности запугивает тех, кто недостаточно помогает украинской армии.

    В том числе давит и на Богуслаева – это типичный олигарх, который всегда заботился исключительно о собственных интересах, о личной прибыли, а вовсе не об интересах России или даже об интересах Украины. Да, он был связан с российским ОПК, потому что Украина фактически утратила авиа- и вертолетостроение, а «Мотор Сич» оставался крупнейшим производителем двигателей для вертолетов и самолетов. И только на этом основании ему невольно приходилось работать с россиянами. В 2014 году он не поддерживал Антимайдан и после ни разу не обозначил своей симпатии к пророссийским движениям», – напомнила Шеслер.

    Если связи «Мотор Сич» с российскими производителями самолетов и вертолетов и сохранились, но это не слишком хорошо говорит об уровне импортозамещения двигателей в самой России, сетует эксперт. «Зависимость вызвана не его симпатиями к политике Москвы, а стремлением сохранить привычный уровень доходов. Когда «Мотор Сич» продали было китайцам, то началось сильное давление из США с целью отменить сделку. И Богуслаев ничего не смог противопоставить этому нажиму Вашингтона. Он попытался после всего этого просто уйти в тень», – пояснила Шеслер.

    «Вот почему я не считаю, что Богуслаев – это хороший предмет для торга. Почему Москва должна отдавать за Богуслаева украинских военнопленных? Вполне вероятно, что он не принадлежит к числу явных бандеровцев. Но с такими друзьями и врагов не нужно», – полагает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

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