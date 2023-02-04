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После сложных переговоров из украинского плена вернулись домой 63 российских военных
Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись домой 63 российских военных
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После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.
Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену.
Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после доклада Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым, сообщают СМИ.
Издание Politico пишет, что на секретном брифинге перед заседанием комитета палаты представителей по делам вооруженных сил четыре высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявили, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.
Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.
Издание указывает, что оценка способностей Украины перекликается с заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что в этом году Украине будет «очень и очень сложно захватить Крым».
По данным источника издания в Киеве, администрация Зеленского была «в ярости» из-за замечаний Милли, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению. Также отмечается, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, советник Зеленского Андрей Ермак отверг идею победы Украины без захвата Крыма.
Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил в интервью в среду, что война «должна закончиться этим летом», отметив, что Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма.
«Я думаю, наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказать некоторое давление на (президента Украины Владимира) Зеленского по поводу того, как выглядит победа. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы покончить с этим летом», – заявил Роджерс.
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
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Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя
Прошедшие 21 день обучения в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Пленный рассказал, что его призвали по повестке из военкомата в июне, спустя неделю после подготовки в учебном центре в Житомире его отправили в Великобританию через Польшу.
По словам Коваленко, в Британии проходили курс молодого бойца – стрельба, медицина, военное, штурм окопов, городов, зданий. Всего на обучение ушел 21 день, передает РИА «Новости».
После завершения курса группа ВСУ вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, затем патрулировали село Заболотье в Волынской области, жили на турбазе в Святогорске, а потом выехали на позиции, где пробыли месяц, держали оборону, рассказал пленный.
«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», – заключил Коваленко.
Ранее сообщалось, что Великобритания уже обучила 10 тыс. украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
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Турецкие добровольцы вступили в батальон Судоплатова
Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону имени Судоплатова
Три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области, передает источник с полигона, где проходила подготовка военнослужащих подразделения.
Как рассказал ТАСС доброволец с позывным «Узун», он приехал из Турции «поддерживать русских братьев», потому что понимает, что происходит на Украине, и потому, что он против нацистов, которые ей управляют.
На вопрос о возможной реакции турецких властей на их действия доброволец с позывным «Лаз» отметил, что у России и Турции хорошие отношения, поэтому, по его мнению, дома «хорошо отнесутся» к этому решению.
«Мы знаем, что против нас не украинцы и не украинские войска. Это войну Россия выиграет», – добавил он.
Ранее замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» сообщил, что бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности, у многих его участников есть нужный опыт.
В ДНР заявили о перерезанных трассах в Угледаре
Советник Пушилина Кимаковский: В Угледаре перерезаны каналы снабжения ВСУ
Использовавшиеся для для снабжения ВСУ дороги перерезаны в Угледаре, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире «Первого канала» отметил, что в районе Угледара и Артемовска (украинское название – Бахмут) применяется тактика так называемого захвата в клещи для оперативного окружения городов, сообщает ТАСС.
«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по ним велся подвоз боеприпасов и живой силы противника», – пояснил он.
Ранее в ЛНР сообщили, что российские войска в ДНР ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр.
Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Политолог Ципис: США давят на Израиль в вопросе поставок вооружения на Украину
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США могут вынудить Израиль передать Украине вооружение, однако говорить об отправке систем ПВО «Железный купол» преждевременно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу системы ПВО «Железный купол» Украине.
«Заявления Нетаньяху объясняются двумя причинами. Первая – в Израиле появляется ощущение, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Кроме того, на нас оказывается колоссальное давление со стороны США. Вашингтон хочет, чтобы Израиль начал поставку вооружений на Украину», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«На территории нашей страны присутствуют американские военные склады, которые создавались на случай большой войны в регионе. Собственно, просьбы Штатов во многом связаны с тем, чтобы расконсервировать данные места хранения и осуществить передачу вооружений из них Киеву», – акцентирует Ципис.
«Подчеркну, что эти объекты принадлежат США, не Израилю, но для России, конечно, решающим фактором станет то, что поставки происходят с территории нашей страны. Что касается самой системы «Железный купол», то я очень сомневаюсь, что она будет отправлена Киеву», – считает эксперт.
«Речь идет о технологиях, очень важных для Израиля. И передача их другим государствам маловероятна. Возможно, Тель-Авив отправит на Украину старые модели ПВО, которые уже вышли из боевого дежурства страны. Но тогда возникает вопрос о том, кто будет управлять этими машинами», – рассуждает собеседник.
«Я сомневаюсь, что Израиль предоставит Киеву своих специалистов. Сколько времени займет обучение украинцев – неизвестно. Этот факт также является и аргументом в пользу того, что «Железный купол» не будет передан Украине. Это очень специфичная система», – подчеркивает Ципис.
«Вместе с тем даже если Израиль и отправит вооружение на Украину, Тель-Авив все равно мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Дело в том, что у нашей страны довольно теплые отношения с Россией. Возможно, Нетаньяху делает ставку на повышение роли Израиля в происходящих событиях», – резюмирует Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль готов выступить посредником между Россией и Украиной в случае поступления предложения. Премьер-министр признался, что Тель-Авив «не напрашивается» на эту роль, однако в случае если сложатся «определенные обстоятельства», то страна будет готова принять подобные обязательства.
Напомним, новый кабмин Израиля выступил с намерением провести ревизию внешнеполитических отношений с целью не допустить диктата мирового сообщества в сторону государства. В частности, Тель-Авив сообщил о желании «меньше говорить» об Украине.
Ранее в Иране произошла серия взрывов, в результате которой пострадал оборонный завод в городе Исфахане. Западные СМИ называют организаторами акта агрессии Вашингтон и Тель-Авив.
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Вучич: Решение отправить немецкие танки Киеву укрепило веру россиян в СВО
Решение коллективного Запада направить немецкие танки Киеву объединило россиян и в разы увеличило поддержку с их стороны спецоперации, заявил сербский президент Александр Вучич.
По его словам, Запад совершил «величайшую ошибку» своим решением направить в Киев немецкие танки. Более того, по мнению Вучича, эти страшные танки, будь то Challenger, Leopard или Abrams, объединили русский народ, как никто никогда не объединял», передает РИА «Новости».
Ранее в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить. При этом он добавил, что у России также есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте.
ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев
ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, запросы на возможность сдаться в плен поступили от группы украинских военных, состоящей из 12 человек, после короткого огневого контакта на взводном опорном пункте с российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ вывесили белый флаг и запросили у командования разрешение сдаться в плен. После этого ВС России прекратили огонь, однако удар по группе украинских военных нанесли свои же – ВСУ нанесли артиллерийский удар и провели плотный стрелковый огонь.
«С большой долей вероятности, все погибли», – рассказал Марочко.
Ранее российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции.
Российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у пунктов Тимковка, Гряниковка, Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Стельмаховки, Кузьмино ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили порядка 95 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику недалеко от Нелеповки, Тоненького и Северного ДНР. Также возле Доброволья ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», французская самоходная артустановка Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Угледаром ДНР, а также 108-й и 124-й бригад теробороны у пунктов Новоселка и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили не менее 60 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Возле Орехова Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении рядом с озером Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщил Конашенков.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ у пунктов Антоновка и Гавриловка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 88 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 131 районе, перечислили в Минобороны.
Недалеко от населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников в районах Кременной, Золотаревки, Нововодяного, Червонопоповки ЛНР, Петровское Сторожевое ДНР и Чапаевка Запорожской области, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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Подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку под Соледаром
Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Николаевка под Соледаром, сообщила пресс-служба основателя военной компании Евгения Пригожина.
Подразделения ЧВК «Вагнер» в ходе боев овладели населенным пунктом Николаевка, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу основателя частной военной компании Пригожина.
Отмечается, что ранее Николаевка называлась селом Чуйковка, а затем Николаевка №1. До начала боевых действий ее население не превышало нескольких десятков человек.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Николаевки приближает момент полного окружения Артемовска.
Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине
Лавров: Важны не сроки окончания конфликта на Украине, а его итоги
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Все хотят, чтобы конфликтная ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей, а задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Министр отметил, что все хотят, чтобы это завершилось, но важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, задача дипломатов на сегодняшний день состоит в том, чтобы эффективно разъяснять происходящее с точки зрения геополитики, и тогда скорее в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать.
«А заканчивать это необходимо, исключительно если мы будем наблюдать прекращение настойчивой, упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами все это не заканчивать никогда до тех пор, пока они не сочтут, что любые угрозы их гегемонии устранены», – подчеркнул глава МИД России.
По словам Лаврова, Россия на данном этапе действует так же, как наши западные коллеги обещали: должна быть победа на поле боя. Министр напомнил, что следуя этой формуле, Запад заставил Киев отказаться от переговоров, когда в конце марта была возможность закончить это политическим путем.
Лавров подчеркнул, что задача российских военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден не хочет использовать свой «ключ» от киевского режима, чтобы положить конец конфликту.
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Марочко заявил об угрожающем ВСУ окружении в Северске
Группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
«Успех развивается на разных направлениях. Группировка (ВСУ), находящаяся в Северске, в ближайшее время может оказаться в окружении», – цитирует его ТАСС.
Ранее полковник Виталий Киселев сообщил, что российские силы понемногу продвигаются в направлении Северска.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.
Мирошник: Украина призналась в остром дефиците живой силы на фронте
Экс-посол Мирошник: Украина отказывается от обеспечения внутреннего порядка ради пополнения рядов на фронте
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Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Поэтому офис Зеленского готов отправить воевать всех, даже обычных полицейских, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в МВД Украины заявили о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса».
«Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он.
«Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник.
Ранее врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». Он уточнил, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых. Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
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Артиллерия ВС России уничтожила 25 военных ВСУ под Очаковом
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил источник, знакомый с ситуацией .
Как сообщил источник РИА «Новости», в районе Очакова по месту расположения одного из подразделений ВСУ был нанесен артиллерийский удар, в результате которого 25 военных ВСУ ликвидированы, 15 получили ранения, также были уничтожены четыре автомобиля.
Ранее российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, уничтожив 14 военнослужащих противника, в том числе британских наемников.
В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине
Польский политолог Холащинский заявил, что западные танки будут уничтожены российскими военными спустя три месяца
Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский.
По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru.
Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.