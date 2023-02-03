Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Российский военный Евгений, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал, что на Украине его поместили в карцер, несмотря на ранение.

По словам военного, он был захвачен в плен силами 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Российский военнослужащий и три его сослуживца к тому моменту уже сильно ослабли, поскольку неделю были в пути почти без сна и еды. Около 10 украинских боевиков, воспользовавшись ситуацией, взяли российских солдат в полукольцо и начали перестрелку, говорится на сайте проекта «Трибунал».

Евгений в перестрелке получил пять огнестрельных ранений, два ранения в спину, два в кисть и одно в плечо. На правой руке ему оторвало палец, который затем пришили.

После перестрелки Евгения отвезли в Великую Писаревку и поместили в больницу, перед этим отняв у него телефон, кошелек, ключи от квартиры и другие имевшиеся при себе вещи. Кроме того, украинцы заставили российского солдата сказать пароль от соцсетей для оказания давления на его родственников и знакомых.

«В плече у меня все кости были перебиты. Плечо не собирали, просто немножечко рану прочистили и поставили туда операционную трубку. [Разрешили] звонок семье на пару минут, сообщить, что в плену. Когда лежал в больнице, врачи называли нас орками и «смерть России» кричали неоднократно», – говорит Евгений.

Почти сразу после операции за Евгением приехали другие военные и забрали его, несмотря на то, что он был неходячим. По дороге Евгений подвергся жестоким избиениям — над российским военнопленным издевались сопровождающие.

«Во время перевозки также было, что почувствовал, как о ногу сигарету потушили. По голове получал, предположительно, камнем или кирпичом каким-то, но явно не кулаком, чем-то твердым и тяжелым. По прострелянному плечу ударили тоже чем-то таким тяжелым», — вспоминает он.

В следующий раз Евгения повезли на допрос в отдел СБУ. «Я так понял, там и отдел СБУ, и Следственный комитет», – вспоминает Евгений. Военному инкриминировали совершение преступлений по двум статьям: «Точно названия не помню: о незаконном пересечении границы вооруженной группой лиц и для расширения границ в пользу противника по Женевской конвенции».

Суд назначил ему 60 суток содержания в СИЗО. В ходе заседания российский солдат сказал, что ему нужна медицинская помощь. «Это предоставили – повезли в больницу. Полностью все руки перевязали, все обработали и выписали справку о том, что я полностью здоров», – говорит Евгений.

После этого конвой СБУ, который периодически избивал Евгения, доставил его в СИЗО и поместил в карцер. Позже Евгения и других военных обменяли, и он вернулся в Россию. «Не думал, что сразу так вернусь. Больше ожиданий было, что уже не вернешься обратно», – вспоминает Евгений».

Ранее свою историю в рамках проекта «Трибунал» рассказал российский военный Алексей.