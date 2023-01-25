Российский военный рассказал о жестоких пытках в украинском плену

Российский военный рассказал о зверствах в украинском плену

Бывший российский военнопленный по имени Алексей в рамках спецпроекта «Трибунал» рассказал, как над ним издевались в украинском плену.

По его словам, он был захвачен в украинский плен силами 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», после чего отвезли за Ахтырку на допрос, на котором его избивали, ходили по прострелянной ноге и тушили об руки сигареты, говорится на сайте «Трибунала».

Российский военный рассказал также, что его лицо замотали скотчем, украинские военные били его, ходили по прострелянной ноге, после чего спустили в подвал, где продолжили избиение.

Коме того, Алексей подвергся жестоким избиениям по дороге из Ахтырки до Полтавы, во время которой над российским военнопленным издевались сопровождающие, а уже в Полтаве пленных привезли в воинскую часть, где поселили в комнату хранения военного оружия размером примерно 170 см на 170 см. и держали там три дня в ожидании суда и следствия.

В это время в места содержания военнопленных приезжали сотрудники СБУ; кроме того, украинские военные с ближайшей воинской части приносили заключенным анкеты якобы от Красного Креста.

Ранее рассказал военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн.