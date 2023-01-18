Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн, рассказал военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных».

Лукоянов был захвачен в плен силами ВСУ в начале марта 2022 года. По дороге в Россию навстречу российскому солдату выехал автомобиль, из него вышли три бойца ВСУ и приказали Лукоянову сдаться, угрожая оружием, говорится на сайте «Трибунала».

«Они сразу посадили меня на колени, сняли бронежилет, рюкзак, замотали руки скотчем, запихнули в багажник, там машина была по типу «Лады Ларгуса», наверное. Говорили, чтобы выходил на митинги, говорил на камеру останавливать эту войну и тому подобное», – рассказывает Лукоянов.

В Киеве под присмотром военных ВСУ, которые производили задержание, солдат находился примерно до 5 марта 2022 года. В течение двух ночей они жестоко его избивали. «Перед тем, как они меня оттуда увезли в Полтаву, они две ночи подряд меня избивали. Они нашли наручники. То есть я сидел на коленях, у меня руки были за спиной в наручниках. Они прыгали на наручниках, руками, ногами били, обзывали», – говорит Лукоянов.

Еще более изощренным пыткам, по словам Лукоянова, подвергались российские офицеры. Кроме того, показания, которые записывались на камеру, военнопленные должны были давать по бумажке.

Российских военнопленных также заставляли учить украинский гимн. «Провели нам колонку в камеру, там каждый день по пять раз с утра, по-моему, в обед и вечером он играл. Принесли нам потом распечатки с гимном. И был там один охранник в тюрьме: он, пока не крикнет вся камера «Слава Украине!», еду не раздавал», – рассказывает Лукоянов.

По его словам, в Киеве благодаря журналистам у него была возможность один раз связаться с родственниками, однако несмотря на это, нормально поговорить с близкими солдату не удалось.

«Они нашли номер телефона тетки, потому что я номера телефонов не помнил ни отца, ни матери, ни девушки – ничьих. Но я так понимаю, для них это было с какой-то целью. Я позвонил, начал с ней разговаривать, вот он влез и начал тут: вот, говорит, с вашей территории стреляют, у нас тут гибнут мирные жители, дети – все в таком роде», – заключил Лукоянов.

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