Российский военный медик рассказал о побоях и издевательствах в украинском плену

Российских военных, попавших в плен украинским войскам, били, а раненым создавали невыносимые условия, рассказал сержант-медик Даниил Пшеничный.

Пшеничный был захвачен в плен силами теробороны 2 марта прошлого года и вместе с сослуживцами остался жив только потому, что их решили обменять, передает РИА «Новости».

«Побои российских военнопленных начались 9 марта 2022 года, когда их доставили в СИЗО в Полтаве... По пути из автобуса до кабинета досмотра все 32 пленных были жестоко избиты сотрудниками СИЗО», – рассказал он в рамках в интервью, опубликованном в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных».

Периодически военнопленных возили на допросы. «Конвоиры иной раз за незнание украинского языка, за отказ петь гимн и тому подобное могли чем-то приложить по голове. Но опять-таки из-за того, что голова была в мешке, чем они прикладывали, не могу сказать. Это была либо какая-то бутылка, наполненная камнями, либо осколок трубы», – сказал Пшеничный.

С его слов, условия для раненых пленных были невыносимые. «У одного из них (раненого пленного) пуля осталась в теле. У него было ранено левое легкое, и любое движение корпусом ему было затруднительно. Он не мог спать ни на животе, ни на спине. Любые повороты туловища были для него очень затруднительны. Такие условия приходились ему невыносимыми», – рассказывает Пшеничный.

У другого военного, который был с ним в камере, были раздроблены кости ног и «его пребывание там было не то чтобы невыносимо, а просто невозможно физически».

Накануне омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала, что украинские военные пытали пленных жителей ДНР водой, током, жгли раскаленной кочергой, избивали их.