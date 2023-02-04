В Киеве заявили о возвращении 116 пленных в ходе обмена с Россией

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4 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

Российские штурмовые группы продолжают наступление на Артемовск REUTERS/Anna Kudriavtseva
Украинское командование оказалось перед ужасным выбором – нести тяжелейшие потери при обороне Артемовска (Бахмута) или же сдать город наступающим российским частям. В Киеве полагают, что последний вариант позволит им сохранить войска для «решающего наступления». Почему взятие Артемовска может иметь ключевое значение для создания перелома в военных действиях в Донбассе?  Подробности...
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США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

С виду невинный метеорологический аэростат мог собирать ценную информацию о США EYEPRESS/Reuters
Над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. Военные говорят, что это китайский аэростат-шпион. Но команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Почему американцы в реальности не могут сбить этот шар, для чего он был запущен Китаем и какие выводы из этого должна сделать Россия?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Молдавия для России опаснее Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии пытаются создать новую «Антироссию». И ликвидировать ее будет в каком-то степени сложнее, чем «Антироссию украинскую». Подробности...

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

    сложные переговоры


    Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»

    Речь в Волгограде


    Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву

    Пост профсоюза


    Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом

    Видео

    наступательная операция


    Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

    «Коридор без выхода»


    Зачем Украина создает восемь новых штурмовых бригад

    акции протеста


    Украинские продукты разоряют европейских фермеров

    объединенная группировка


    Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

    Несбиваемый аэростат


    США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

    уроки прошлого


    Ирина Алкснис: Запад стер из памяти важные знания о России

    нефтяной фактор


    Глеб Простаков: Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

    никаких иллюзий


    Вадим Трухачёв: О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    В Киеве заявили о возвращении 116 пленных в ходе обмена с Россией

    4 февраля 2023, 13:49

    Текст: Кристина Цыцура

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу заявил, что якобы на Украину после обмена вернулись 116 солдат ВСУ, двое из которых – офицеры.

    В своем сообщении Ермак указал, что среди вернувшихся два офицера, а остальные рядовые и сержанты, воевавшие в Мариуполе, Херсоне и Бахмуте, передает ТАСС со ссылкой на его пост.

    Ермак добавил, что вернули тела двух погибших иностранцев.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из украинского плена вернулись 63 российских солдата, в группу вошли военные из «чувствительной категории». Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. 

    Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
    Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
    		    3 февраля 2023, 21:42
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.

    «Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

    Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.

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    ВС России впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
    		    3 февраля 2023, 16:22
    Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии, заявило Минобороны России.

    Зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии уничтожен у населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

    Там же уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У».

    В конце января Пентагон заявлял, что в очередной пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, включая норвежские NASAMS и восемь систем Avengers.

    До этого на Украине заявляли, что Канада потратит 406 млн долларов на закупку NASAMS для передачи Киеву.

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    Вучич: Решение отправить немецкие танки Киеву укрепило веру россиян в СВО
    		    3 февраля 2023, 15:56
    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Решение коллективного Запада направить немецкие танки Киеву объединило россиян и в разы увеличило поддержку с их стороны спецоперации, заявил сербский президент Александр Вучич.

    По его словам, Запад совершил «величайшую ошибку» своим решением направить в Киев немецкие танки. Более того, по мнению Вучича, эти страшные танки, будь то Challenger, Leopard или Abrams, объединили русский народ, как никто никогда не объединял», передает РИА «Новости».

    Ранее в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить. При этом он добавил, что у России также есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте.

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    Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму
    Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей
    		    4 февраля 2023, 09:17
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

    По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости».

    Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим.

    «Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. 

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    Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
    Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
    		    4 февраля 2023, 12:14
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ.

    В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.

    Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену.

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    Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму ракетами GLSDB

    3 февраля 2023, 21:31

    Текст: Валентина Григоренко

    Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    «Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение.

    Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.

    Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт.

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    Мирошник: Украина призналась в остром дефиците живой силы на фронте
    Экс-посол Мирошник: Украина отказывается от обеспечения внутреннего порядка ради пополнения рядов на фронте
    		   3 февраля 2023, 17:47
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Поэтому офис Зеленского готов отправить воевать всех, даже обычных полицейских, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в МВД Украины заявили о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса».

    «Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он.

    «Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник.

    Ранее врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». Он уточнил, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.

    Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых. Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.

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    Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС
    Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС
    		    4 февраля 2023, 10:28
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского.

    Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости».

    «Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V.

    Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик».

    «Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte.

    Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он.

    Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС».

    «Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S.

    Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада. 

    Коментарии (10)
    В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине
    Польский политолог Холащинский заявил, что западные танки будут уничтожены российскими военными спустя три месяца
    		    4 февраля 2023, 09:55
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский.

    По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru.

    Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.

    Коментарии (7)
    Названы мешающие вступлению в ЕС недостатки Украины
    В Еврокомиссии заявили о низком уровне готовности Украины для приема в ЕС

    3 февраля 2023, 16:14

    Текст: Кристина Цыцура

    Украина пока только в некоторых сферах демонстрирует средний уровень, чтобы быть готовой вступить в Европейский союз (ЕС), следует из доклада Еврокомиссии (ЕК) о степени готовности Киева ко входу в ЕС.

    Лучше всего Киев работает в направлении внешней политики, где отмечен высокий уровень. На «тройку» Киев работает в сфере свободного перемещения товаров между Европой и страной. А прогресс сближения Украины и ЕС находится на «начальной стадии», передает ТАСС.

    Из документа также следует, что Украина отлично сотрудничает с ЕС по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией. Киеву указали на необходимость проработать вопрос борьбы с нелегальным трафиком оружия. Также отметили и недостатки в борьбе с коррупцией. На «ранней стадии» находятся вопросы соблюдения прав человека и свобода прессы.

    Ранее сообщалось о негативном влиянии движения украинских товаров на европейских сельхозпроизводителей. 

    Коментарии (22)
    Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS
    		    4 февраля 2023, 10:55
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ.

    По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН.

    Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.

    Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета.

    Коментарии (2)
    Пентагон включил в пакет военной помощи Киеву ракеты дальностью в 150 км

    3 февраля 2023, 20:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американское министерство обороны сообщило о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км, сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

    Пакет состоит из двух частей, 425 млн долларов планируется выделить из запасов Пентагона, 1,75 млрд пойдут на закупку вооружений Киеву у поставщиков, заявил Райдер, передает ТАСС.

    В пакет войдут ПВО, БМП, боеприпасы для Javelin, обычные ракеты и «ракеты большей дальности» для РСЗО HIMARS. Также в пакете будут ракеты GLSDB, способные поражать цели на дальности до 150 км.

    Агентство Reuters также указало, что в пакете также будут 2 ЗРК Hawk и высокоточные ракеты. Также в пакет вошли 181 бронеавтомобиль MRAP, БПЛА класса Пума и высокоточные снаряды M982 Excalibur.

    Коментарии (11)
    В Польше началась подготовка украинских военных на танках Leopard

    3 февраля 2023, 19:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона начла обучать украинских военнослужащих пользованию танками Leopard, об этом заявил в польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

    Обучение бойцов – это первый этап передачи танков Киеву, заявил Блащак, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Он пояснил, что был проведен отбор среди украинских военных, в скором времени их обучат на Leopard.

    Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.

    Коментарии (11)
    В США Зеленского расстроили новостью о приезде лидеров Евросоюза
    NYT: Лидеры Евросоюза приехали в Киев с символической поддержкой Зеленского

    3 февраля 2023, 14:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Визит лидеров ЕC на Украину носит, скорее, символический характер, и президент страны Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен надеются, что Киеву не будут давать ложных надежд, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, под давлением США лидеры ЕС согласились предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в июне, несмотря на то, что Мишель и фон дер Ляйен не имеют разрешения на обещания впустить Украину в ЕС быстрее от 27 членов Евросоюза.

    Ранее издание Politico сообщило, что политикам Европейского союза было запрещено носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС – Украина, чтобы не походить на президента страны Владимира Зеленского.

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    Американского наемника ликвидировали в Артемовске
    В Артемовске ликвидирован американский наемник спустя три недели пребывания в зоне СВО
    		    4 февраля 2023, 12:39
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Американец Пит Рид в возрасте 34 лет прибыл на Украину в середине января, спустя три недели его машина попала под обстрел со стороны российских военных, сообщает The Guardian.

    В статье уточняется, что прибывший в качестве якобы волонтера-медика часто посещал горячие точки – воевал в Афганистане, Ираке в рядах курдских формирований, служил в Сирии, Йемене и Польше, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

    Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.

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