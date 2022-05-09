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Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»
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Президент Владимир Путин после окончания парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артемом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», – передает ТАСС слова Пескова.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
Путин обратился к жителям Украины
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Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».
«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.
В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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Украинские военные вышли в районе «Азовстали» с белым флагом
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Группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Навстречу ВСУ выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Это первый личный контакт сторон за все время боев в Мариуполе», – отмечается в Telegram-канале военного репортера ВГТРК на Украине Евгения Поддубного.
Ранее сообщалось, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек. Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
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Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
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Появились сообщения о взятии Попасной под контроль военных России
Город Попасная перешел под контроль Вооруженных сил России, заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский.
«Попасная наша. 24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города», – написал Татарский в своем Telegram-канале.
Также о взятии под контроль города сообщил и Telegram-канал «Рыбарь».
«Идет зачистка города и разминирование. Если вчера ВСУ отступили с южных окраин, то сейчас и с северных», – говорится в сообщении канала.
Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная.
До этого в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.
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Абонентов мобильных операторов ДНР и ЛНР включили в российский план нумерации
Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7, это освободит их от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в телекоммуникационных структурах республик Донбасса.
По словам источника, с 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентами Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно.
Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить вам напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх.
При этом замена SIM-карты пока не потребуется. Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше. Кроме того, жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.
Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7, через SMS-информирование от операторов связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр: например, если был +380711234567, то станет +7(949)-1234567.
«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров», – сказал, в свою очередь, замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.
«Жители ЛНР смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код. Это сейчас особенно важно для тех, у кого родственники и друзья разбросаны в разных городах. Сейчас это не просто возможность оставаться на связи с близкими, это прежде всего прорыв связной блокады», – заявил и.о. Министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Еременко Андрей.
«Мы поддерживаем такой шаг России и благодарны за возможность осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР на вызовах является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров с Россией. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – заявил Министр связи ДНР Игорь Халепа.
Ранее операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины были присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
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На освобожденных территориях ДНР начало работу первое промышленное предприятие
На освобожденных территориях в Донецкой народной республике возобновило работу первое промышленное предприятие, сообщили в министерстве промышленности и торговли ДНР.
«Первое промышленное градообразующее предприятия на освобожденной территории ДНР – «Донецкий химико-металлургический завод», расположенное в поселке Донское Тельмановского района, возобновило свою деятельность», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Накануне запуска завод посетили глава ДНР Денис Пушилин, первый зампред Совфеда России, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак.
Завод специализируется на производстве порошковой проволоки для металлургической промышленности, сварочных электродов для ручной дуговой сварки широкой номенклатуры, минерального порошка для дорожного строительства, железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства.
Для сохранения целостного имущественного комплекса и обеспечения функционирования предприятия, восстановления и запуска производственных мощностей, восстановления энергоснабжения, обеспечения занятости трудового коллектива, создания новых рабочих мест правительство ДНР распорядилось назначить временного администратора по управлению имущества «Донецкая промышленная компания» (ГУП ДНР «ДПК»). Им стал филиал ГУ «НИОХИМ» Химико-металлургический завод».
Министерством промышленности и торговли ДНР совместно с ГУП ДНР «ДПК» проведены мероприятия по обнаружению, обезвреживанию и удалению взрывоопасных предметов с территории завода, обеспечению возобновления производственной деятельности завода, запуска производственных цехов, обеспечению круглосуточной охраны территории, оборудования и товарно-материальных ценностей ТК «Энергия Донбасса».
Также выполнены ремонтно-восстановительные работы энергетического оборудования заводской подстанции, производственных цехов и административных помещений предприятия, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.
В настоящий момент предприятие полностью готово к производству основных видов продукции, осуществлена доставка дизельных генераторов для запуска основного оборудования цехов по производству порошковой проволоки, сварочных электродов и минерального порошка для дорожного строительства, обеспечения централизованного освещения постов охраны и территории предприятия, запуска водяных насосов по подаче воды из имеющейся на территории скважины.
«Предприятие не прекращало свою деятельность до последнего дня перед началом спецоперации. На сегодняшний день принято на работу 160 человек, из них 125 бывших работников завода, которые уже получают заработную плату. Кроме того, ко Дню Победы и Дню Республики все сотрудники предприятия будут дополнительно обеспечены продуктовыми наборами», – сказал исполняющий обязанности замминистра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин.
Ильин отметил, что продукция предприятия востребована на рынке Республики и Российской Федерации, а возобновление его деятельности позволит увеличить штат сотрудников до 260 человек, нарастить объемы производства до 1,2 тыс. тонн порошковой проволоки, 40 тонн электродов, 600 м куб. железобетонных изделий и порядка 2000 тонн минерального порошка.
Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России
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Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».
«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.
«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.
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Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии
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Начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.
«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что страны НАТО не захотели услышать Россию, у них «были совершенно другие планы». Непосредственная угроза создавалась у границ России, готовилось нападение, в том числе на российский Крым, констатировал он.
«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции [в Донбассе], к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», –приводит его слова ТАСС.
«Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», – подчеркнул Путин. «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать», – констатировал российский лидер.
На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.
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В Херсонской области исключили любые переговоры с Киевом
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Какие-либо переговоры с нынешней украинской властью исключены, так как они олицетворяют собой настоящую террористическую организацию, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать. В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения. Поэтому с этими властями говорить бесполезно, потому что они олицетворяют собой не просто фашистский режим, а настоящую террористическую организацию», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Стремоусов объявил, что освобожденная Вооруженными силами РФ Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года. На новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.
Накануне на территории Херсонской области восстановили мобильную связь. В среду Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету. Напомним, 1 мая Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.
До этого Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. Он исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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С «Азовстали» эвакуировали 50 человек
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С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«Сегодня, 7 мая, с территории «Азовстали» эвакуированы 50 человек», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба.
Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Авиация ВКС России поразила 18 военных объектов Украины
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Оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники, а также склады боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут (ДНР)», говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники», – указывается в сообщении.
Также ракетными войсками и артиллерией «поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ».
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за ночь сбиты «13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области, также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 716 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны заявили о сбитом над территорией ЛНР украинском Су-27.
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Путин упомянул мучеников Одессы перед объявлением минуты молчания
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о тех, кто сложил голову в праведном бою за Россию.
«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
«Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою – за Россию», – сказал президент, объявив минуту молчания.
Путин поздравил с Днем Победы лидеров ДНР, ЛНР и народ Украины
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины, сообщили в Кремле.
«В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. Он также поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии.
«В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», – говорится в сообщении.
В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту.
Путин дал оценку параду Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
«Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо – и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной», – отметил Салюков, который командовал парадом, передает РИА «Новости».
Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. «У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то что видели, уже впечатляет», – пояснил Салюков.
Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего – в Алабино. «Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади», – заключил он.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Политолог: Давление Запада приводит ко все большей консолидации российского общества
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«Общество продолжает консолидироваться, несмотря на все трудности. Люди с пониманием относятся к тому, что спецоперация идет не так быстро, как хотелось бы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя результаты опроса, фиксирующего очередной рост уровня доверия президенту.
«И уровень прямой поддержки, и уровень одобрения деятельности выросли практически на процентный пункт. Можно говорить о том, что проводимый властью курс соответствует ожиданиям общества», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Консолидация общества становится дополнительным позитивным фактором, который бьет по силам, желающим дестабилизации России. Такие итоги опроса – это важный сигнал о том, что можно сколько угодно на нас давить, но общество консолидировано, раскола не будет, на поводу у Запада мы не пойдем», – подчеркнул он.
«Такой уровень народной поддержки облегчает и правительству проведение его политики. Вслед за рейтингом главы государства популярность растет и у Мишустина, и у других членов кабмина, – отметил Данилин. – Люди одобряют их работу, в том числе и принимаемые в условиях санкций меры поддержки разных сфер экономики и различных социальных слоев населения».
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов власти. Согласно итогам опроса, президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,9%.
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