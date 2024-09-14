На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Главой «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»
Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»
Президент России Владимир Путин назначил нового председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова. Новый руководитель детского движения – Герой России и слушатель кадровой программы «Время героев».
Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.
Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.
Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.
С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.
Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.
Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.
В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.
Женат, воспитывает двух дочерей.