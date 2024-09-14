Главой «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.



Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.

Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.

С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.

Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.

Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.

В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.

Женат, воспитывает двух дочерей.