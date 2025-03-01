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    1 марта 2025, 12:00 • Общество

    Программа «Время героев» ставит перед бойцами новые цели

    Программа «Время героев» ставит перед бойцами новые цели
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Образовательному проекту для ветеранов «Время героев» исполнился год. Он стартовал по инициативе президента Владимира Путина, который видит в участниках СВО кадровое будущее России. Для людей, на деле доказавших свою любовь к Родине, создан специальный карьерный лифт, указывают эксперты.

    Год назад, 1 марта 2024 года, стартовал прием заявок на участие в специальной кадровой и образовательной программе «Время героев». Цель проекта – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа бойцов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.

    Программа реализуется по поручению Владимира Путина. По словам президента, идея создания проекта возникла у него во время встречи с молодыми участниками спецоперации. «Когда я посмотрел на них и подумал: вот они, вот оно, будущее страны, кадровое будущее страны», – рассказал Путин в эфире передачи «Итоги года».

    За год часть участников проекта уже получила высокие назначения. Полпредом президента в Уральском федеральном округе стал участник боевых действий в Донбассе Артем Жога, Евгений Первышов занял пост врио главы Тамбовской области, Артур Орлов – руководителя «Движения первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области.

    С этой неделе Герой России Александр Шептухин начал работу советником руководителя Росавиации. В этом качестве он будет отвечать за развитие взаимодействия с Минобороны. Ранее другой участник программы Денис Диденко стал главным советником управления президента по мониторингу и анализу социальных процессов.

    В декабре Путин призвал запустить схожие проекты в российских субъектах. В результате платформа получила распространение и на региональном уровне.

    Участники программы говорят, что для них «Время героев» стала уникальной возможностью раскрыть потенциал, поверить в свои возможности и поставить перед собой новые цели.

    «Почти год назад мы собрались в образовательном центре «Сенеж» и до конца не верили, что стали участниками президентской программы, не понимали, как это будет развиваться дальше. Но когда к нам вышли спикеры и погрузили в тему, мы узнали, насколько это уникальная программа обучения», – рассказал Герой России Артур Орлов, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Он признался, что никогда в жизни не получал такого удовольствия от обучения: «Я исписал все свои блокноты и тетради. Было очень приятно видеть среди спикеров первых лиц государства, в том числе министров».

    Программа рассчитана на четыре модуля. В марте 2025 года для слушателей начнется третий модуль. «Будут командировки по регионам, начнем проходить практику. Но в целом сохраняется интрига, потому что нам обещают несколько сюрпризов», – признался Орлов.

    По его словам, хороший управленец прежде всего должен обладать набором простых человеческих качеств. «Среди 83 человек 21 – Герой России. Но ни один из нас не считает себя героем, потому что в первую очередь это награда нашего личного состава, подчиненных. Мы не учились на Героев России. При выполнении боевой задачи никто не думает стать героем. Когда мне позвонили и сообщили о представлении к награде, я сначала не поверил, подумал, что это очередные мошенники. Видимо, тогда я впервые ошибся», – отметил Орлов.

    Все участники «Времени героев» – люди со своей историей и судьбой.

    «Их выбрала страна и им доверяет глава государства. У каждого из нас своя миссия. До тех пор, пока у нас будет возможность ходить по этой земле, мы будем достигать новых целей», –

    подчеркнул Орлов.

    Собеседник отметил, что на одно место в программе претендует 440 человек и это тоже говорит об уникальности проекта. Он особо приветствовал появление аналогичных региональных кадровых проектов. «Это говорит об актуальности программы. Она дала результат. Заинтересованность ребят намного возросла. Никто не забыт – не только Герои России, но и все участники СВО, боевых действий. Все они герои со своей историей. Я рад, что программа развивается и был проведен набор на дополнительный поток», – добавил Орлов.

    Как отмечают эксперты, кадровая программа «Время героев» дает выпускникам широкие возможности для самореализации. Всего за год проект запустил реальное обновление элит. «Программа «Время Героев» – это кадровая лестница. Уже подано 65 тыс. заявок на участие. Это большое и активное сообщество российских патриотов», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт указал, что участниками проекта становятся «лучшие из лучших». Именно поэтому среди большого числа заявок статус «одобрено» получили лишь 83 кандидата. «В общем счете на них приходится 281 государственная награда. Речь идет о людях, на деле доказавших свою любовь к Родине», – пояснил собеседник. 

    «Время героев» состоит из четырех образовательных модулей, предусмотрены стажировки в органах государственной власти, в том числе в администрации президента, правительстве, Совете Федерации, Госдуме. А по итогам участники получат дипломы магистра. Это дает возможности для самореализации, в том числе на очень высоких должностях», – поясняет Данилин.

    Политолог напомнил, что своим опытом с участниками проекта делились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, губернаторы регионов. По его мнению, подобное наставничество позволило выпускникам приобрести не только теоретические, но и практические знания. «А их последние назначения показывают, что участники проекта эффективно используют полученную информацию», – подчеркнул спикер. 

    С тем, что «Время героев» оказалась востребованной программой и запустила обновление правящих элит, согласен и участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты: «Важно, что федеральный тренд президента работает и на уровне регионов, где копируются эти проекты, а участники СВО получают соответствующие должности в системе власти. Статус этих людей поднимается, они оказываются востребованы».

    Собеседник особо отметил, что человек, прошедший СВО, обладает колоссальным опытом работы в сложных, критических ситуациях. По его оценке, способность справляться со стрессом, а также принимать решения, невзирая на давление, является важным качеством управленца.

    «Даже командование ротой, не говоря уже о более высоких подразделениях, предполагает наличие серьезных лидерских навыков. Поэтому эти люди готовы к деятельности на гражданской службе, а «Время героев» позволит закалить их и без того немалые таланты», – считает Григорьев.

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