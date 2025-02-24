Ректор РАНХиГС назвал санкции ЕС признанием работы над «Временем героев»

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    СВО открыла новый этап в истории России и мира
    Лавров потребовал «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    «Киллеры курьеров» в Москве начали воровать оставленные у дверей заказы
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    Хуснуллин назвал срок открытия трассы М-12 до Екатеринбурга
    Эксперт: Германия на выборах раскололась по линиям ГДР и ФРГ
    Верховный муфтий подарил Путину щит и меч
    В Новороссийске утонуло научно-исследовательское судно
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    24 февраля 2025, 15:55 • Новости дня

    Ректор РАНХиГС назвал санкции ЕС признанием работы над «Временем героев»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что санкции Евросоюза, введенные в отношении академии, не повлияют на образовательный процесс.

    Комиссаров отметил, что все обязательства перед студентами, преподавателями и сотрудниками будут выполнены в полном объеме, передает ТАСС.

    Ректор подчеркнул, что считает введение санкций признанием работы, проделанной академией в рамках программы «Время героев». По его мнению, санкции выглядят как «агония, нежели осмысленное действие с ясной целью».

    Санкции были введены Советом ЕС в 16-м пакете рестрикций против России. В постановлении ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза», говорится, что РАНХиГС включен в черный список из-за реализации программы «Время героев».

    Программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным для участников и ветеранов специальной военной операции. Она стартовала в марте 2024 года и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

    Напомним, 13 российских банков, включая «Точку», «Ак Барс» и «Синару», попали в 16-й пакет санкций Европейского союза. Также ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой.

    24 февраля 2025, 00:13 • Новости дня
    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ

    Художник Акжигитов: Я не хотел задеть чувства русского православного народа картиной о битве на Калке

    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ
    @ Художник Ильдар Акжигитов

    Tекст: Олег Исайченко

    Скандал с картиной пира монголов на телах русских воинов после битвы на Калке, замеченной в кабинете руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, вынудил художника принести извинения за свою работу и дать обещание ее исправить. Тем временем общественники подвергли критике позицию представителей ДУМ как в ситуации с картиной, так и другие их высказывания.

    Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя ДУМ Дамира Мухетдинова вызвала широкий резонанс в соцсетях. Ряда общественников раскритиковали зампредседателя ДУМ Мухетдинов за использование в интерьерах Духовного управления мусульман сюжета, изображающего пир монголов на телах русских воинов.

    В результате автор полотна Ильдар Акжигитов принес извинения всем, кого могла обидеть его картина, и заверил, что работу уже вынесли из кабинета зампредседателя ДУМ.

    «Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения», – цитирует обращение художника ИА REGNUM.

    Художник в ближайшее время приедет из Пензы в Москву, чтобы исправлять детали. Напомним, на полотне изображено пиршество ордынцев, которые стоят на поверженных русских воинах, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющемся религиозным символом.

    Между тем правозащитница и журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на высказывания самого Мухетдинова после резонанса, связанного с картиной. «Он повторил, что никого оскорблять не собирался, но раз люди не готовы воспринимать картину как символ целостности истории России с ее горестями и победами, то так уж и быть, он ее снял. Вот пусть теперь повесит ее у себя дома», – отметила она.

    Ахмедова подчеркнула, что в галерее готовых работ Акжигитова «много натюрмортов, природы, улиц, есть мать, прижимающая к себе погибшего от снаряда ребенка, есть девочка с Донбасса, которая просит мира, но никто ее не слышит». По словам правозащитницы, если запреда ДУМ не устроили «эти две картины с горестями», он может выбрать себе одну из работ, где изображены фрукты.

    Говоря о скандальном полотне, Ахмедова заметила, что «Акжигитов пытался намекнуть на то, что его «Калка» – продолжение «Калки» Павла Рыженко». Однако сравнивая эти две картины, она считает, что живописец Рыженко представлял русских князей гордыми в «несгибаемой позе», в то время как Акжигитов, «скорее всего, по заказу Мухетдинова», выбрал унизительный для поверженных ракурс.

    Остро отреагировал на скандал с полотном писатель и радиоведущий Дмитрий Конаныхин. По его мнению, любое произведение искусства необходимо рассматривать в каждом отдельном случае с учетом контекста и уместности. «Есть картина о торжестве ордынцев. Но если вы эту картину размещаете в Духовном управлении мусульман, то вы из богослова становитесь акционистом, постмодернистом, агрессором», – считает он.

    Ранее зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе также выразил недовольство по поводу содержания картины, оценив это как глумление над религиозными символами, которое должно быть осуждено.

    «Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», – написал Кипшидзе в Telegram-канале. Он указал, что широкий резонанс вокруг «художественно-политических предпочтений» главы ДУМ подтверждает, что «среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество».

    В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в интервью «Газете.ru» объяснил, что само историческое событие – трагедия на Калке – имеет особое значения для жителей Донбасса, поскольку произошло на территории современной ДНР. Он также счел неуместным то, что Мухетдинов выбрал свой кабинет для размещения полотна. «Обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах», – сказал он. – «А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?».

    К слову, скандальная ситуация с картиной привлекла внимание общественников и к другим действиям представителей ДУМ. Так, в конце прошлой недели журналистка Ахмедова написала, что «муфтий Москвы из ДУМ Шамиль Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в церкви».

    Аляутдинов высказал мнение, что подобное действие является допустимым с религиозной точки зрения, если служитель церкви не возражает, комментируя, что Вологде мусульманин совершил свою ритуальную молитву в храме Николая Чудотворца.

    «С какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз?», – задалась вопросом Ахмедова. По ее мнению, Аляутдинов должен был призвать мусульман не повторять подобные случаи, однако «без провокаций ДУМ уже не может».

    С ней согласен военкор Юрий Подоляка. Он полагает, что ДУМ «откровенно идет на обострение». Он напоминает, что «задачу раскалывать Россию под разными предлогами никто на Западе не отменял». На этом фоне эксперт предупреждает: «если это так, тогда ДУМ РФ вступил на очень опасную дорожку».

    «Думаю, что контролирующим органам давно пора дать ответ на такие действия ДУМ. И задать им вопросы, а почему их действия так сильно смахивают на сознательный раскол российского общества по религиозному признаку», – заключил он.

    Напомним, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предложил Аляутдинову уехать из России после критики муфтием традиции обращаться к Деду Мороза, загадывая желания на Новый год.

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    22 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уехавшие из России артисты, которые стремятся вернуться после нормализации отношений с США, не получат коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой сообщил, что артистам, уехавшим из России и желающим вернуться, не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что эти люди вели себя по-разному после отъезда и их высказывания в СМИ также различались.

    По мнению Швыдкого, те, кто публично занимал антироссийскую позицию, не будут приветствоваться при возвращении. «Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – заявил он.

    Однако, отметил Швыдкой, среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренних причин или бытовых трудностей, не компрометировав себя антироссийскими заявлениями. Для таких людей подход будет индивидуальным. В каждом конкретном случае необходимо принимать отдельное решение, заключил он.

    Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

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    22 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 63-м году жизни скончался российский актер Олег Юдин, известный по своим ролям в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Универ» и «Склифосовский».

    Знакомый актера Дмитрий Толмачев выразил свою скорбь по поводу утраты, передает «Московский комсомолец». «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», – сказал он.

    Юдин начал свою карьеру в кино с участия в сериале «След». За свою жизнь он принял участие в более чем ста фильмах и сериалах. Среди них – такие известные проекты, как «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Метод Фрейда» и «Форс-мажор».

    Последними работами актера стали проекты «Теория большой лжи» и «Страх».

    Ранее стало известно о смерти основателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова.

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    22 февраля 2025, 09:54 • Новости дня
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задокументировал факты поставок вооружения Украине от ряда западных стран и преступлений украинских военнослужащих.

    В Telegram-канале ведомства указано, что СК совместно с Минобороны зафиксировал поставки вооружения украинской стороне, которые осуществлялись из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и ряда других стран.

    На заседании также сообщили о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими. В частности, в марте 2022 года на территории близ аэропорта Мариуполя помощник гранатометчика полка «Азов»* (признан террористической организацией в России) Руслан Шевченко и его сослуживцы с позывными Чумак и Безумный расстреляли троих мирных жителей.

    Кроме того, в суд направлено уголовное дело для заочного рассмотрения по обвинению украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они обвиняются в публичных призывах к уничтожению русских по национальному признаку.

    Ранее Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов.

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    22 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Товарооборот России и Германии сократился в шесть раз при Шольце

    Tекст: Александра Юдина

    Товарооборот между Россией и Германией за время правления канцлера Олафа Шольца уменьшился в шесть раз, составив в прошлом году лишь 9,4 млрд евро в сравнении с 59,7 млрд евро в 2021 году, свидетельствуют расчеты по данным немецкой статслужбы и Банка России.

    Торговля между Россией и Германией за время правления Шольца резко снизилась на фоне европейских санкций, передает РИА «Новости».

    Так, в 2021 году объем торговли составлял 59,7 млрд евро, тогда как в прошлом году он сократился до 9,4 млрд евро. Доля Германии в внешнеторговом обороте России упала до 1,3% с 7,1%, что значительно снизило ее статус как торгового партнера России.

    Российский экспорт в Германию в прошлом году составил 1,8 млрд евро, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 33,1 млрд евро.

    Германский экспорт в Россию также уменьшился: с 26,6 млрд евро в 2021 году до 7,6 млрд евро в прошлом году. Этот спад в торговле связан с усилением санкций и изменением политической обстановки в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии, вызванным переходом на электромобили и конкуренцией с Китаем, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны, отмечает Politico.

    Напомним, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

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    22 февраля 2025, 13:35 • Новости дня
    В Курганской области на пожаре погибли трое детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в частном доме в Шадринске Курганской области погибли три ребенка, двое спаслись, сообщило МЧС России.

    По информации из Telegram-канала ведомства, возгорание произошло в частном доме, его заметили соседи и вызвали пожарных.

    При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела троих мальчиков: четырехлетних близнецов и трехлетнего ребенка. Семилетняя сестра погибших детей сумела спасти четырехмесячного брата, вынеся его из горящего дома. Родители в момент трагедии отсутствовали: отец находился на работе, а мать ушла в магазин.

    Пожар, охвативший 100 квадратных метров, ликвидируют 37 специалистов и 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

    Ранее при пожаре в Омской области погибли четверо детей.

    Глава МЧС Александр Куренков сообщал, что в России наблюдается рост детской смертности при пожарах.

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    22 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    Решетников: Требования к вернувшимся в Россию компаниям будут иными
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.

    Он подчеркнул, что российская экономика изменилась, и теперь от зарубежных фирм будут требоваться новые условия по локализации, инвестициям и технологиям, передает ТАСС. Министр отметил, что российский бизнес уже инвестировал в освободившиеся ниши, и важно, чтобы эти вложения окупились.

    По словам Решетникова, для рынка необходимо сохранить разнообразие, что будет способствовать конкуренции и сдерживанию цен. Российский рынок остается открытым, и решения для каждой компании будут приниматься индивидуально с учетом баланса интересов инвесторов и потребителей.

    Министр напомнил, что Россия стремится к максимальной открытости экономики, несмотря на санкции. Для этого правительство внедряет механизмы улучшения делового климата и инвестиционного стандарта, а также проводит реформы, снижающие административное давление на бизнес. В результате повысилась привлекательность России для инвесторов.

    Решетников добавил, что уход иностранных брендов создал возможности для российских предпринимателей. Это позволило им занять новые ниши на рынке и укрепить свои позиции.

    Ранее вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок, а глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    22 февраля 2025, 15:15 • Новости дня
    Московский военный хор перепел песню «Сигма-бой»
    Московский военный хор перепел песню «Сигма-бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский военный хор представил свою версию песни «Сигма-бой», которая в оригинале звучит в исполнении 12-летней Марии Яновской и 11-летней Светланы Чертищевой (Betsy).

    Песня была адаптирована хором в преддверии Дня защитника Отечества, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В новой интерпретации песня символизирует образ российского солдата.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма бой», назвав их клинической русофобией.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

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    22 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    В киевском банке отказались обслуживать клиента из-за русского языка

    Сотрудница киевского банка отказалась обслуживать клиента на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из банков Киева сотрудница отказалась продолжать обслуживание клиента, говорящего на русском языке, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна» пишет, что сотрудница одного из банков в Киеве отказалась обслуживать клиента из-за его русского языка, передает РИА «Новости».

    Она заявила, что не понимает русский язык, и предложила клиенту обратиться в другое отделение или банк, несмотря на то что клиент владеет украинским и мог вести диалог на этом языке.

    Издание отмечает, что украинское законодательство не обязывает банки обслуживать клиентов только на государственном языке. Центробанк Украины регулирует проведение операций в банках, однако вопрос о языке обслуживания оставлен без регулирования. В частности, в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» указано, что украинский должен использоваться во всех сферах жизни, но не предусмотрены ограничения для других языков.

    После событий 2014 года на Украине власти начали активно продвигать украинский язык и дерусификацию, что выразилось в принятии новых законодательных норм. В 2019 году был принят закон, усиливающий позиции украинского языка в повседневной жизни.

    Ранее в 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, закрепивший украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг, а в 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

     Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил недовольство использованием русского языка в эфирах телеканалов, отметив, что это противоречит конституции страны.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что украинские законы направлены на истребление русского языка, хотя на передовой большинство украинцев продолжают говорить на русском языке.

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    23 февраля 2025, 15:25 • Новости дня
    Григорьев: Россия верит в своих защитников и гордится ими

    Участник СВО Григорьев: Поддержка военных стала важной частью госполитики России

    Григорьев: Россия верит в своих защитников и гордится ими
    @ Михаил Метцель/kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В церемонии награждения Героев России в Кремле приняли участие как молодые бойцы, так и опытные командиры разных родов войск и Росгвардии. Это правильный подход, который поддерживается воюющими на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД участник СВО, общественник Максим Григорьев. Ранее президент Владимир Путин в День защитника Отечества наградил Героев России.

    «Президент Путин неслучайно встречает 23 февраля вместе с бойцами спецоперации. Церемония награждения, а также само поздравление – очень четкий сигнал обществу. Это доказывает, что военные и их поддержка являются важнейшей частью госполитики страны», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО.

    Он отметил, что среди награжденных были как молодые бойцы, так и опытные командиры, представители разных родов войск и Росгвардии. «Лично мне, как участнику спецоперации, очень приятен такой подход. Аналогичные чувства испытывают мои коллеги, которые сейчас воюют с врагом на фронте. Это очень важный, полезный и правильный сигнал обществу», – считает собеседник.

    Он также указал на преемственность поколений в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества. «Мы видим параллель с ветеранами Великой Отечественной войны, защищавшими нашу страну от опасности. И тогда, и сейчас государство верит в своих защитников и гордится ими», – заключил Григорьев.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии государственные награды. «Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов. Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боритесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», – сказал глава государства во время церемонии.

    После торжественной части Путин также добавил, что судьба наделила нынешнее поколение военных сложной, но почетной миссией – защитой России. «Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам «Золотые Звезды» Героев Российской Федерации», – добавил он.

    Кроме того, глава государства традиционно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества. Каждый год 23 февраля глава государства посещает Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.

    Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова участникам специальной военной операции.

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    22 февраля 2025, 12:03 • Новости дня
    Минобороны: Ракеты «Искандер-М» поразили более 1,4 тыс. целей за время СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за период спецоперации нанесли удары по более 1400 целям на Украине, включая командные пункты и аэродромы, сообщило Минобороны России.

    Начальник расчета с позывным «Игла» рассказал, что «Искандер-М» предназначен для нанесения одиночных или групповых ударов в тактическую глубину противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Одна пусковая установка может запускать две ракеты, выбирая между баллистическим или крылатым боеприпасом в зависимости от задачи. Особенностью «Искандера-М» является его гиперзвуковая скорость, из-за которой ракеты невозможно уничтожить системами ПВО. В арсенале комплекса имеются осколочно-фугасные, бетонобойные, кассетные, зажигательные и ядерные заряды. Наведение на цель осуществляется через спутниковую систему, а на конечном участке траектории работает головка самонаведения.

    Ранее в результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов.

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