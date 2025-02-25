Участник программы «Время героев» назначен советником в управлении президента

Участник программы «Время героев» Диденко назначен советником в управлении президента

Tекст: Вера Басилая

Участник программы «Время героев» Денис Диденко был назначен главным советником управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. В мае прошлого года он вошел в число 83 участников программы, инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления, сообщается в Telegram-канале «Время героев».

Денис Диденко отметил значимость полученных знаний и обретения единомышленников в ходе программы.

«Горжусь возможностью продолжить служение Родине в новом качестве. И наша главная задача – оправдать оказанное нам доверие», – отметил Диденко.

Во время стажировки он работал в управлении президента под руководством Александра Харичева. Диденко выразил ему благодарность за опыт и наставничество, которое позволило быстро включиться в работу.

Диденко родился в Потсдаме, ГДР, в 1989 году. В 2011 году он окончил военный университет. Он награжден орденом Мужества и медалью Суворова.

Ранее участница программы «Время героев» Александра Родионова возглавила департамент в Ассоциации Добро.РФ.

До этого участник проекта «Время героев», Герой России и кавалер трех орденов Мужества Нурсултан Муссагалеев стал исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области.