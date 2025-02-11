Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.5 комментариев
Участница программы «Время героев» возглавила департамент в Ассоциации Добро.РФ
Участница программы «Время героев» Александра Родионова назначена руководителем департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ в Ассоциации Добро.РФ.
Участница программы «Время героев» Александра Родионова назначена на пост руководителя департамента реагирования в ЧС и реализации проекта #МЫВМЕСТЕ в Ассоциации Добро.рф, сообщается на сайте проекта. В мае прошлого года она стала одной из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Родионова отметила высокий уровень программы «Время героев». «Программа обучения очень насыщенная и охватывает все сферы управления. Это не только новые знания, но и возможность проходить практику и учиться у высших должностных лиц и ведущих экспертов, получать обратную связь, расти и развиваться», – подчеркнула она.
Родионова рассказала, что после возвращения из зоны СВО продолжила взаимодействовать и организовывать помощь новым регионам, помогать российским военным, их семьям, работать с детьми.
Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выразил уверенность, что назначение Родионовой будет способствовать дальнейшему развитию проекта #МЫВМЕСТЕ.
Александра Дмитриевна Родионова родилась в Москве в 1984 году. В 2008 году окончила Московский государственный медико-стоматологический университет, в 2014 году – Московский институт управления, в 2024-м окончила Иркутский государственный медицинский университет. За оказание медицинской помощи награждена медалью Луки Крымского и ведомственными наградами. С мая 2024 года является участницей президентской программы «Время героев».
Ранее участник проекта «Время героев», Герой России и кавалер трех орденов Мужества Нурсултан Муссагалеев стал исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области.