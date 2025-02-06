Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.3 комментария
Участник программы «Время героев» стал и. о. замминистра Оренбуржья
Участник программы «Время героев» Муссагалеев стал и. о. замминистра Оренбуржья
Участник проекта «Время героев», Герой России и кавалер трех орденов Мужества Нурсултан Муссагалеев назначен исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области.
Муссагалеев участвовал в программе «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте проекта.
Муссагалеев заметил, что программа впечатлила его высоким уровнем организации: «Нас учат руководители нашей страны. Рассказывают не только как функционируют ключевые отрасли российской экономики, но и как грамотно подобрать себе команду, что отличает эффективного управленца». Он выразил благодарность президенту за возможность участия в программе, которая позволила ему продолжать служить стране в мирное время.
Его наставником стал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который предоставил возможность стажировки и участия в правительственных заседаниях. Паслер выразил уверенность в значимости Муссагалеева для областного правительства, отметив его профессиональные навыки и готовность работать на благо региона.
Муссагалеев родился в 1997 году в поселке Плодородный Оренбургской области, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 2021 году. За выполнение боевых задач в зоне СВО он удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден орденами.
Ранее участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук был назначен федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.