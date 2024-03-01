Кандидат в программу «Время героев» рассказал о мотивации военных участвовать в ней

Представитель Курской области Крылов: Кадровая программа «Время героев» поможет участникам СВО раскрыть свой потенциал

Tекст: Андрей Резчиков

«Я уверен, что с помощью кадровой программы «Время героев» участники специальной военной операции смогут проявить свои лидерские и управленческие качества, раскрыть свой потенциал», – считает Александр Крылов, первый замруководителя администрации Курской области.

Крылов с 1999 по 2011 годы служил в железнодорожных войсках РФ. Прошел путь от замкомандира роты по технической части до старшего офицера автомобильной службы командования железнодорожных войск. Участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике.

«Те, кто прошел через специальную военную операцию и другие вооруженные конфликты, – грамотные люди, они в свое время заканчивали военные училища и академии. У них накоплен уникальный опыт, который позволяет им ориентироваться в изменяющейся обстановке. Они не боятся брать на себя ответственность и могут быстро принимать решения», – продолжил собеседник.

Крылов подчеркнул, что «Время героев» в России сформирует новую элиту. «С помощью этой программы можно будет найти работу по душе, участвовать в различных общественных мероприятиях. Участник проекта будет знать, что он востребован, нужен стране и людям», – добавил спикер.

По его словам, на то, чтобы в России была сформирована новая элита, понадобится немного времени. «Последние два года мы живем в условиях специальной военной операции, и за это время общество очень сильно изменилось. Вся «пена» и спесь ушла и на первый план вышли серьезные, грамотные и нужные люди», – отметил первый замруководителя администрации Курской области.

Крылов добавил, что уже в пятницу собирается подать заявку на участие в проекте. «Было бы очень интересно поучаствовать, проверить свои силы, познакомиться с новыми людьми», – сказал собеседник.

В пятницу в 18:00 (мск) стартовал прием заявок на образовательную программу для участников и ветеранов СВО «Время героев», о запуске которой накануне объявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. С ее помощью бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

Проект создан для граждан России – участников или ветеранов спецоперации. Среди других требований – умение управлять людьми. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обязательно отсутствие судимости.

Он также рассказал, как будет проводиться регистрация на участие в программе. По его словам, «до военнослужащих будет доводиться информация о программе «Время героев», желающие заполнят заявку, и она поступит организаторам.