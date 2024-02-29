Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.2 комментария
Путин объявил о программе «Время героев» для участников спецоперации
Путин: С 1 марта начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев» для участников спецоперации
С 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.
По словам президента, во время беседы со студентами в ходе посещения Петербурга появилась идея создать возможность участникам СВО для получения высшего образования и гражданской специальности в ведущих вузах страны, передает ТАСС.
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«Ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах. Я прошу министерство обороны, командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, выезжать на очные занятия», – подчеркнул президент.
Также Путин указал, что приоритетное продвижение по службе в ВС России будут получать именно ветераны спецоперации.
«Участники специальной военной операции – рядовые, сержанты, боевые офицеры, – уже сегодня составляют костяк наших вооруженных сил. И, безусловно, как уже говорил: те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии», – добавил Путин.
По его словам, с 1 марта ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы, которая называется «Время героев».