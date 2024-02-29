Путин объявил о программе «Время героев» для участников спецоперации

Путин: С 1 марта начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев» для участников спецоперации

Tекст: Александра Юдина

По словам президента, во время беседы со студентами в ходе посещения Петербурга появилась идея создать возможность участникам СВО для получения высшего образования и гражданской специальности в ведущих вузах страны, передает ТАСС.

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«Ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах. Я прошу министерство обороны, командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, выезжать на очные занятия», – подчеркнул президент.

Также Путин указал, что приоритетное продвижение по службе в ВС России будут получать именно ветераны спецоперации.

«Участники специальной военной операции – рядовые, сержанты, боевые офицеры, – уже сегодня составляют костяк наших вооруженных сил. И, безусловно, как уже говорил: те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в училища и военные академии», – добавил Путин.

По его словам, с 1 марта ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы, которая называется «Время героев».