Якушев предостерег кандидатов в депутаты от «халявы»

Tекст: Алексей Нечаев

В ходе встречи с журналистами Владимир Якушев не только подвел итоги года, но и обозначил параметры будущего политического цикла, включая подготовку к масштабной избирательной кампании 2026 года. По его словам, в центре внимания партии остается развитие первичных отделений – именно они формируют живую связь партии с обществом и избирателями.

«Партия – это живой организм. Первичные отделения – часть кровеносной системы. Если кровь нормально циркулирует, организм развивается. Если на любом уровне возникают тромбы – муниципальном, региональном или даже федеральном – вся система начинает сбоить», – пояснил он.

По признанию Якушева, в предыдущие годы этому уровню партийной работы уделялось недостаточно внимания. Однако с 2024 года ситуация начала меняться принципиальным образом. Партия не может существовать в режиме ручного управления, особенно в условиях «избирательных авралов». Ее структура должна быть выстроена как устойчивая система, способная реагировать на вызовы «без подвигов чрезвычайных мер».

В этой логике налаживается взаимодействие между первичными и местными отделениями, а также между муниципальными, региональными и федеральными депутатами «Единой России». Таким образом, 2026 год в логике партии рассматривается не только как год масштабной избирательной кампании, но и как период системной профилактики партийной инфраструктуры.

При этом предстоящий избирательный цикл станет одним из самых масштабных за последние годы. Выборы пройдут в 39 региональных законодательных собраниях, в 10 административных центрах, также состоится крупная муниципальная кампания. Планово будут избраны главы в не менее десяти субъектах Федерации. Пройдут выборы нового созыва Госдумы.

Якушев, однако, предостерег от обновления ради самого обновления.

«Есть профессиональные депутаты, которые занимаются сложной законотворческой деятельностью. Они обеспечивают устойчивость системы.

Если ради формальной ротации мы потеряем преемственность, получим управленческий коллапс. Баланс между обновлением и сохранением компетенций – принципиальный вопрос», – отметил он.

Отбор кандидатов, как и прежде, будет проходить через предварительное голосование, которое, по замыслу Якушева, является реальным фильтром.

«Человек должен честно ответить себе на вопрос: он разделяет наше мировоззрение или просто хочет пройти под флагом «Единой России» в тот или иной законодательный орган?

Тех, кому партийное знамя нужно только на время кампании, мы видеть не хотим»,

– заявил он. По словам Якушева, такие случаи встречаются регулярно на всех уровнях. «К сожалению, люди умеют маскироваться, красиво говорить правильные слова. Но потом партийное знамя либо стыдливо прячут, либо выбрасывают. Мы будем такие истории пресекать», – заверил секретарь генсовета.

Обращаясь к потенциальным кандидатам, Якушев посоветовал отказаться от распространенного заблуждения. «Существует устойчивый миф, что депутатская работа – это некая халява. Я бы настоятельно рекомендовал от него избавиться. Это тяжелая, постоянная работа, требующая компетенций, самоотдачи и готовности жертвовать личным временем», – пояснил он.

Жесткую позицию Якушев занял и в отношении перехода политиков из партии в партию. «Когда человек меняет политическую силу исключительно ради мандата – это нездорово. Это моя позиция не как секретаря генсовета, а как обычного члена партии», – заявил он.

Ключевой задачей в программной работе партии станет подготовка «Народной программы 2.0». «Программа должна быть компактной, понятной, написанной нормальным человеческим языком. Без бюрократических нагромождений. Ее должен прочитать обычный человек и понять, за что партия отвечает и что она предлагает», – сказал Якушев. По его словам, новый документ включит в себя социальные обязательства, поддержку участников СВО и их семей, вопросы технологического развития и основы российской цивилизации, сохранив при этом преемственность и полностью соответствуя указу президента о национальных целях.

Важным ресурсом кадрового обновления Якушев назвал участников специальной военной операции. По его оценке, порядка двух десятков таких кандидатов могут возглавить или усилить региональные списки.

Особое внимание партия также уделит работе в ряде субъектов, где электоральная ситуация требует повышенного внимания – Чувашии, Самарской, Свердловской, Томской, Орловской и Вологодской областях.

«Если мы хотим отвечать на вызовы 2026 года, президентских выборов 2030 года, думской кампании 2031 года и последующих политических циклов, мы обязаны прежде всего заниматься развитием партийной инфраструктуры. Без сильной внутренней системы, без идеологической честности и без кропотливой работы на местах никакого результата не будет», – заключил Владимир Якушев.

Напомним, в понедельник Якушев доложил президенту России Владимиру Путину об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

Ранее в сентябре Якушев дал несколько советов действующим депутатам, которые хотели бы сохранить свой мандат в Госдуме следующего созыва: «Прежде всего – это активная работа в округе, продвижение интересов своего региона, продуктивная работа в законотворчестве и активное участие в партийной жизни».