Эксперт: Президент запустил перестройку муниципального управления на принципах служения

Политолог Кислицына отметила качественные изменения системы местного самоуправления

Tекст: Валерия Городецкая

Подход федерального центра к развитию системы местного самоуправления в последние годы кардинально изменился, заявила Кислицына газете ВЗГЛЯД. «Достаточно вспомнить, какой существенный блок мер поддержки МСУ был обозначен президентом в прошлогоднем послании Федеральному собранию», – отметила эксперт.

Речь, в частности, идет о формировании перечня из 200 крупных и малых городов, для каждого из которых создаются мастер-планы развития. Также до 2030 года продлен всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды, а для специалистов, переезжающих на работу в малые города и села, предусмотрена единовременная выплата – один миллион рублей, а на Дальнем Востоке и в исторических регионах – два миллиона рублей.

Кислицына подчеркнула, что местное самоуправление сегодня качественно меняется. «Повысилась его близость к людям в логике управленческого принципа служения. Президент неоднократно подчеркивал, что именно муниципальные служащие находятся к жителям ближе всего и уровень ответственности на них лежит поэтому колоссальный. Эта ответственность конвертируется в решение проблем людей», – говорит политолог.

По ее словам, речь идет не о точечных корректировках, а о комплексной перестройке всей системы, которая укрепляет ответственность и эффективность муниципального звена, а также завершает настройку единой системы публичной власти. Если раньше муниципального служащего часто воспринимали как чиновника, занимающегося хозяйственными вопросами и исполнением поручений «сверху», то теперь формируется новая роль. «Это уже не просто управленец «на земле», а важный субъект реализации государственной политики, непосредственно влияющий на качество жизни миллионов граждан. Центральный тренд – резкое повышение уровня персональной ответственности», – сказала Кислицына.

В муниципальной службе, отмечает эксперт, происходит идеологический сдвиг – в сторону понимания своей миссии как служения людям и стране. Муниципальная работа становится не просто профессией, а деятельностью, направленной на улучшение жизни конкретных людей на конкретных территориях. Кроме того, заметно меняется и образ муниципального служащего, который эволюционирует от закрытого чиновника к открытому для общества публичному менеджеру. «И развитие обратной связи в интернете играет тут важнейшую роль, потому что она помогает представителям системы местного самоуправления оперативно общаться с жителями, выявлять и решать их проблемы, реагировать на общественный запрос», – пояснила Кислицына.

Мэры и представители муниципалитетов все активнее выходят в социальные сети и мессенджеры, ведут личные страницы, становятся более заметными в публичном пространстве. По мнению эксперта, это сокращает дистанцию между властью и обществом и укрепляет доверие граждан.

Премия «Служение» проводится по поручению президента России Владимира Путина и присваивается представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором Премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации. Торжественная церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение» состоится в апреле 2026 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Маляая Родина – сила России».



