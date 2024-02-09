Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Российские ученые описали способные вызывать землетрясения невидимые астероиды
Ученые Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) описали астероиды из темной материи, способные спровоцировать землетрясения при проходе сквозь Землю.
Темная материя – это субстанция, способная лишь к гравитационному взаимодействию и невидимая для любых телескопов. Как рассказал старший научный сотрудник ИЯИ Дмитрий Левков, в 2018 году российские ученые доказали факт того, что темная материя должна сливаться в капли, однако в ходе недавних исследований выяснилось, что эти капли могут расти, засасывая летающую вокруг темную материю, передает «Газета.ru».
Размер такого объекта может достичь массы астероида диаметром около 100 км. Если подобный астероид пройдет сквозь Землю, он не оставит кратера, но его гравитации хватит, чтобы вызвать землетрясение, рассказал Левков.
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