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Правоохранители в Уфе спасли удерживаемых в неволе 16 детей
В Башкирии группу несовершеннолетних удерживали силой и истязали, правоохранители освободили их, всего незаконно удерживалось 16 детей, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В одной из квартир Уфы, согласно версии следствия, незаконно удерживались 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет, сообщило ведомство на своем сайте.
Часть из этих детей – граждане Таджикистана. Несовершеннолетних удерживали в этой арендованной квартире «на протяжении длительного времени». Там к ним систематически применялись «незаконные методы воспитания» – им наносили побои.
Один подросток смог сбежать из квартиры и обратиться за помощью в ближайший магазин.
Ночью 12 июля следователи СК и оперативники МВД освободили детей. Задержаны двое подозреваемых, это граждане Таджикистана. Детей отправили в специализированные социальные учреждения, там при необходимости им окажут медицинскую и психологическую помощь.
Дело передали для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.