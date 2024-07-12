Правоохранители в Уфе спасли удерживаемых в неволе 16 детей

Tекст: Алексей Дегтярев

В одной из квартир Уфы, согласно версии следствия, незаконно удерживались 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет, сообщило ведомство на своем сайте.

Часть из этих детей – граждане Таджикистана. Несовершеннолетних удерживали в этой арендованной квартире «на протяжении длительного времени». Там к ним систематически применялись «незаконные методы воспитания» – им наносили побои.

Один подросток смог сбежать из квартиры и обратиться за помощью в ближайший магазин.

Ночью 12 июля следователи СК и оперативники МВД освободили детей. Задержаны двое подозреваемых, это граждане Таджикистана. Детей отправили в специализированные социальные учреждения, там при необходимости им окажут медицинскую и психологическую помощь.

Дело передали для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.