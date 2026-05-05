Тысячи бойцов на передовой поддержали акцию «Бессмертный полк»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Еж» заявил, что тысячи бойцов на передовой в зоне спецоперации планируют присоединиться к акции «Бессмертный полк», передает РИА «Новости». Он заявил: «Тысячи солдат поддержат, да, все поучаствуют (в акции «Бессмертный полк») и все поддержат. Много и гражданских поддержит. Мне, вообще, кажется, что вся наша страна и даже больше поддерживает эту акцию и даже за рубежом наши соотечественники, потому что у нас одни предки».

«Еж» отметил, что лично его вдохновляет подвиг деда, пехотинца Первого украинского фронта, участвовавшего в освобождении Европы и получившего тяжелое ранение в годы Великой Отечественной войны. По его словам, нынешние поколения продолжают борьбу ради будущего своей страны и детей, а память о предках поддерживает их на фронте.

Командир расчета самоходной пушки «Пион» с позывным «Пихта» рассказал, что в преддверии Дня Победы бойцы традиционно крепят на свои орудия портреты дедов и прадедов, участвовавших в войне. Он подчеркнул, что это важная традиция, которая напоминает о прошлом и позволяет гордиться подвигами предков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне спецоперации на Украине бойцы группировки «Центр» разместили портреты своих родственников-фронтовиков на боевых машинах, отмечая акцию «Бессмертный полк» прямо на передовой.

Вслед за ними вертолеты с портретами 26 летчиков-героев поднялись в небо России в рамках акции «Бессмертный полк».

В акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» в образовательных организациях по всей стране более 12,5 млн человек почтили память близких защитников Родины.