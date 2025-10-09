Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Путин сообщил о переходе расчетов с Таджикистаном на нацвалюты
Доля национальных валют в расчетах между Россией и Таджикистаном достигла рекордных значений, что упростило финансовые операции для бизнеса обеих стран, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе.
Россия и Таджикистан практически полностью перешли на взаиморасчеты в национальных валютах, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин заявил на встрече с прессой, что «Россия и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%».
По словам Путина, такой шаг значительно укрепил двусторонние экономические связи и помог минимизировать влияние внешних факторов на торговлю между странами. Он также подчеркнул, что это решение способствует развитию финансовой устойчивости и расширению коммерческих контактов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.
Рахмон выразил уверенность, что итоги переговоров дадут новый импульс развитию отношений между странами.
Путин рассказал о доверительном диалоге с президентом Таджикистана, во время которого обсуждались наиболее важные и чувствительные вопросы.