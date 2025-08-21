Восстановление торговли Индии и Китая вызвало приграничный спор с Непалом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индия и Китай договорились восстановить приграничную торговлю через перевал Липулех, сообщает ТАСС. Это решение спровоцировало новый виток спора с Непалом, границы которого, по мнению Катманду, включают Лимпиядуру, Липулек и Калапани в качестве неотъемлемой части страны.

МИД Непала заявил: «Хорошо известно, что правительство Непала постоянно призывало правительство Индии не осуществлять какие-либо действия, такие как строительство, расширение дорог или приграничную торговлю в этом районе. Тот факт, что этот район является территорией Непала, также был доведен до сведения дружественного Китая».

В ведомстве также подчеркнули, что страна остается приверженной решению спора дипломатическим путем, ссылаясь на исторические договоры, карты и доказательства. Индия, в свою очередь, напомнила, что торговля через Липулех ведется с 1954 года, была прервана из-за пандемии, но теперь возобновляется. В МИД Индии назвали территориальные претензии Катманду необоснованными и подчеркнули, что республика открыта для диалога и дипломатии по нерешенным вопросам.

Из-за публикации в 2020 году новой карты Непала, где спорные территории отмечены как часть страны, напряженность между двумя государствами усилилась. После одобрения карты парламентом Непала Индия выразила несогласие и предложила переговоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин согласился возобновить экспорт удобрений, редкоземельных металлов и тоннелепроходческих машин в Индию после переговоров глав МИД двух стран в Нью-Дели. Индия сблизилась с Китаем после угроз Трампа.