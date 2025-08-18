NYT: Индия сблизилась с Китаем после угроз Трампа

NYT: Индия и Китай сблизились после торгового конфликта с США

Tекст: Вера Басилая

В последнее время наметилось потепление в отношениях между Индией и Китаем на фоне торгового конфликта Нью-Дели и Вашингтона, сообщает The New York Times.

Администрация Дональда Трампа пригрозила удвоить тарифы на индийские товары до 50% из-за закупок российской нефти Индией. Это решение вызвало резкое охлаждение между двумя странами и поставило под угрозу сотрудничество в сфере безопасности и технологий, которое ранее направлялось на сдерживание роста влияния Китая.

Потепление между Пекином и Нью-Дели началось после встречи лидеров на саммите стран с развивающейся экономикой в Казани в октябре прошлого года. С этого момента страны активизировали официальные визиты, начали обсуждать упрощение торговых барьеров и визовых ограничений и работают над восстановлением прямого авиасообщения. В июне Китай разрешил паломникам из Индии посещать святые места в Тибете, а также ведутся переговоры о возобновлении работы трех торговых постов на границе.

Министр иностранных дел Китая Ван И на следующей неделе посетит Индию для очередного раунда переговоров по приграничным вопросам – это его первый визит за последние три года. Также в этом месяце Нарендра Моди впервые за семь лет поедет в Китай на региональный саммит безопасности в Тяньцзине, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Индийское правительство при этом старается не акцентировать внимание на поддержке Пакистана Китаем во время недавнего столкновения с индийскими военными.

В то же время стороны сохраняют разногласия по ряду вопросов: спорная граница длиной 3, 38 тыс. км, тесные отношения Китая с Пакистаном и индийские попытки привлечь мировых производителей, уходящих из Китая. По словам экспертов, Китай не готов идти на серьезные уступки ради сближения: Пекин требует, чтобы Индия ослабила ограничения для китайских компаний и инвестиций. Китай также продолжает активно развивать инфраструктуру вдоль границы и укреплять позиции на Индийском океане в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

По мнению аналитиков, сближение Индии и Китая может быть попыткой Нью-Дели обезопасить себя на фоне ухудшения отношений с США. Однако в Пекине отмечают, что дальнейшее развитие диалога зависит от готовности Индии идти навстречу китайским интересам, в том числе в таких чувствительных сферах, как поддержка Пакистана.

Ранее Индия и Китай договорились восстановить прямое авиасообщение, которое было прервано во время пандемии Covid-19 и приграничного конфликта 2020 года.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует приехать в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, отношения Китая и Индии обострились из-за вооруженных столкновений на границе, в результате которых погибли десятки военных с обеих сторон.