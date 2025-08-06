NDTV: Моди посетит Китай для участия в саммите ШОС

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что эта поездка станет первой для Моди в Китай после инцидента с участием индийских и китайских военных в мае 2020 года. «Премьер-министр Моди впервые после столкновения в Галване посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите ШОС», отметил телеканал, передает РИА «Новости».

Отношения между двумя странами остаются напряженными из-за давнего территориального спора. В частности, Индия и Китай оспаривают принадлежность почти 60 тыс. кв. км в штате Аруначал-Прадеш, а также участков горной местности на севере Кашмира. Разделяющая страны линия фактического контроля проходит по высокогорному Ладакху.

Ранее премьер-министр Индии Наренда Моди назвал попыткой уничтожения Кашмира недавний теракт в Пахалгаме, унесший жизни 26 человек. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о возможном участии России и Китая в международном расследовании теракта в индийском Кашмире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии объявили о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан пообещал принять «меры возмездия» в ответ на действия Индии.