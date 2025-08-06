Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
NDTV: Моди посетит Китай для участия в саммите ШОС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай для участия в важном региональном саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает индийский телеканал NDTV.
Отмечается, что эта поездка станет первой для Моди в Китай после инцидента с участием индийских и китайских военных в мае 2020 года. «Премьер-министр Моди впервые после столкновения в Галване посетит Китай для участия в ключевом региональном саммите ШОС», отметил телеканал, передает РИА «Новости».
Отношения между двумя странами остаются напряженными из-за давнего территориального спора. В частности, Индия и Китай оспаривают принадлежность почти 60 тыс. кв. км в штате Аруначал-Прадеш, а также участков горной местности на севере Кашмира. Разделяющая страны линия фактического контроля проходит по высокогорному Ладакху.
Ранее премьер-министр Индии Наренда Моди назвал попыткой уничтожения Кашмира недавний теракт в Пахалгаме, унесший жизни 26 человек. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о возможном участии России и Китая в международном расследовании теракта в индийском Кашмире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии объявили о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан пообещал принять «меры возмездия» в ответ на действия Индии.