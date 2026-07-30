Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
ФСБ задержала москвича за финансирование диверсий СБУ через криптовалюту
Житель Москвы арестован за госизмену после перевода средств на криптокошелек СБУ
В столице взят под стражу подозреваемый в государственной измене мужчина, переводивший криптовалюту для финансирования операций украинских диверсантов.
Правоохранительные органы пресекли канал финансирования противника, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили: «На территории московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1991 г.р., причастного к совершению государственной измены».
Следствие установило, что задержанный по собственной инициативе связался в мессенджере Telegram с представителями запрещенной на территории России украинской террористической организации. После этого он перевел деньги на криптокошелек Службы безопасности Украины.
Эти средства предназначались для обеспечения разведывательной и диверсионной работы украинских спецслужб. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, суд уже отправил подозреваемого под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный за подготовку ударов по оборонному заводу диверсант дал признательные показания.
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