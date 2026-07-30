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Китай успешно вывел на орбиту новейшие экспериментальные спутники связи
Ракета «Чанчжэн-6» успешно доставила в космос два китайских аппарата связи
С космодрома Тайюань стартовала модифицированная ракета-носитель, доставившая в околоземное пространство два новых аппарата для тестирования перспективных систем телевещания и передачи данных.
Запуск состоялся в четверг утром с площадки на севере страны, передает РИА «Новости».
Китайская корпорация космической науки и техники подтвердила штатное выполнение задачи с использованием обновленной версии носителя «Чанчжэн-6».
«Ракета успешно вывела на заданную орбиту два спутника – экспериментальные спутники связи №27 A и B, миссия завершилась полным успехом», – говорится в официальном заявлении корпорации.
Новые аппараты будут применяться для обеспечения спутниковой связи, телевизионного вещания и передачи данных. Кроме того, они помогут китайским специалистам провести испытания и проверку передовых технологий на орбите.
Стоит отметить, что для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот успешный старт стал 660-м по счету.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца Пекин вывел на орбиту экспериментальный аппарат связи 26A.
Чуть ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» доставила в космос аналогичный спутник номер 25.
В начале июля с космодрома Тайюань стартовала ракета с тринадцатой группой аппаратов SpaceSail.