Tекст: Антон Антонов

Штурмовые группы «Севера» продолжили наступление в Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Храповщины, Бачевска, Великого Прикола и села Хотень, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

В Сумском районе за сутки продвижение российских сил составило до 250 м на 15 направлениях. В Шосткинском районе «Северяне» вскрывают перемещения украинских подразделений и наносят огневое поражение по вновь сформированным штурмовым группам ВСУ. В приграничных лесах в ходе стрелковых боев российские подразделения продвинулись до 200 м.

В Краснопольском районе существенных изменений не произошло, однако российские артиллерия и операторы беспилотников продолжают наносить удары по выявленным объектам ВСУ. ВСУ перебрасывают свежие силы с других участков, в том числе расчеты БПЛА. Основную массу операторов украинских беспилотников составляют лица моложе 25 лет.

На Харьковском направлении штурмовые группы «Севера» ведут бои, отодвигая ВСУ от границы. Были нанесены удары по скоплениям ВСУ в районах Харькова, Казачьей Лопани, Светличного, Писаревки, Терновой, Избицкого, Веселого, Александровки и Удов.

На Липцовском направлении группам «Севера» удалось продвинуться на двух участках до 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на восьми участках до 200 м.

Командование ВСУ для предотвращения дезертирства перебросило в район Терновой заградительные отряды из бывших заключенных с приказом стрелять в украинских солдат, пытающихся покинуть позиции.

Командование ВСУ приказало оборудовать новые позиции к югу от Заречного, для чего на принудительные работы под видом эвакуации доставляют мужчин старше 55 лет и работников ЖКХ. Аналогичные меры ранее применялись на Купянском направлении, где гражданские были вынуждены устанавливать антидроновые сетки без средств защиты.

На Великобурлукском направлении, сломив сопротивление ВСУ, российские штурмовые группы продвинулись на двух участках до 300 м. После неудачных контратак с большими потерями ВСУ сосредоточились на удержании позиций.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)». – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» в районе Амбарного разгромили американский БТР М-113 и солдат ВСУ. «Северяне» рассказали о расширении «кладбища» украинской военной техники и националистов близ Амбарного кладбища техники ВСУ.