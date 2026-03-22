Власти Германии заявили об угрозе терактов против организаций США и Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкие силовые ведомства выражают озабоченность возможными атаками местных террористических ячеек против израильских и американских организаций в стране на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». По словам парламентского статс-секретаря МВД ФРГ Кристофа де Вриса, органы безопасности ФРГ находятся в состоянии повышенной тревоги и внимательно следят за ситуацией.

Де Врис заявил: «Федеральные и региональные органы безопасности находятся в состоянии повышенной тревоги и бдительности в связи с угрозой, нависшей над еврейскими, израильскими и американскими организациями в результате военных действий в Иране». Он также отметил, что к возможным сценариям относятся теракты со стороны организованных преступных группировок.

Чиновник подчеркнул, что отдельные террористические ячейки на территории Германии могут быть связаны с иранскими спецслужбами, однако прямые доказательства подобных связей приведены не были.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заверил, что внутренней безопасности страны ничего не угрожает, несмотря на последние события с нападением США и Израиля на Иран. Тем не менее власти Германии усилили меры по охране израильских и американских объектов на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел ФРГ анонсировал усиление защиты еврейских и израильских учреждений на территории страны. Разведка Европейского союза зафиксировала повышенный риск террористических атак со стороны Ирана в Европе. Ранее немецкие правоохранители задержали подозреваемого в подготовке нападения на израильское посольство в Берлине.